Torcida do Manaus FC promove ação para doação de sangue no Amazonas

Ação tem previsão de 200 doadores | Foto: Divulgação

Manaus - Uma das torcidas organizadas do Manaus Futebol Clube (Manaus FC), a Gaviões do Norte, prepara um evento social em conjunto com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), para promover a doação de sangue na capital.

Em nota postada pela diretoria da organizada, eles afirmam: "Comunicamos a todos que nós da Gaviões do Norte estaremos promovendo uma ação solidária no Hemoam, pois doar sangue é doar vida. A Gaviões é uma torcida além das arquibancadas, também promovemos ações sociais e a doação de sangue é apenas uma delas, somos uma família, somos a Gaviões do Norte".

Estão aptos a doar pessoas saudáveis, entre 16 e 69 anos, acima de 50 quilos. No comunicado, a organizada alerta que não doe sangue em jejum, dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores

Para o evento, uma programação especial foi criada. Os dias de doações reservados à torcida Gaviões do Norte são: Quarta-feira (11), das 8h-12h e 14h-17h; Sexta-feira (13) das 8h-12h e 14h-17h; Segunda-feira (16) das 8h-12h e 14h-17h; Sexta-feira (20) das 8h-12h e 14h-17h e Sexta-feira (27) das 8h-12h e 14h-17h.

De acordo com os organizadores da torcida do Manaus FC, o clube pretende conseguir 40 doações nos dias programados à ação social, totalizando 200 doações de sangue aos bancos de sangue do estado.

No ato da doação, para trabalhadores e estudantes, será emitida uma declaração aos doadores acerca de abonos de trabalho. Aos doadores, levar documentação original com foto. Menores de 16 e 17 anos precisam de autorização formal do responsável legal.