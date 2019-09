FPS e Sejel lançam campanha de arrecadação de brinquedos

Brinquedos serão distribuídos no Dia das Crianças, em Manacapuru | Foto: Divulgação

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) lançaram a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, que pretende arrecadar 4 mil brinquedos para serem doados durante a Corrida dos Curumins, no dia 12 de outubro, em Manacapuru. A campanha, que acontece em parceria com a sétima edição da Maratona Kids, terá pontos de coletas em todas as secretárias estaduais.

Entre os pontos de recebimento das doações estão a sede da Sejel, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro; sede do FPS, situado na sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, n° 3.925, bairro Compensa, e sede da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro.

A primeira-dama do Estado, Taiana Lima, que apoia a realização da campanha, falou da sua motivação ao atuar nesse tipo de iniciativa. “Sempre tive uma ligação muito forte com crianças, vê-las com um sorriso no rosto me encanta e a inocência do coração puro me faz feliz. Por isso, faço questão de estar envolvida nessas causas. Muitas crianças esperam ansiosamente por essa data e nem todos os pais tem condições de comprar um presente para celebrar o dia. Por isso, estamos todos empenhados em fazer esse dia especial para elas”.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, ressaltou a importância da mobilização e convidou todos a participar. “Sem sombra de dúvida, essa é uma grande ação. Será um momento ímpar, e toda a população poderá participar. Convido todos a doar, participar e fazer parte desse movimento do bem”, comentou o secretário.

Parceria

Parceira da ação, a 7ª Maratona Kids, que acontece no dia 6 de outubro, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, também arrecadará doações durante a competição. Segundo a organizadora, Jaqueline Remígio, o evento busca sempre trabalhar um viés solidário.

“Sempre nos preocupamos com o lado social em outras edições, mas com essa parceria com o Governo do Estado, por meio de Sejel e FPS, acredito que conseguiremos muitas doações”.

A Maratona Kids reunirá cerca de mil crianças, de 6 meses a 14 anos, para uma tarde de muita diversão, lazer em família, práticas de atividades esportivas, brincadeiras, área Kids com brinquedos, área gourmet, personagens animados e sorteio de brindes.

*Com informações da assessoria