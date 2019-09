Centros de Esporte e Lazer atendem mais de 10 mil pessoas em Manaus

Dentre as 18 modalidades ofertadas, a dança é uma delas | Foto: Divulgação

Manaus - O esporte costuma servir para o incentivo à saúde, a recreação e ao lazer. Mas, como utilizar todos os benefícios que o esporte proporciona, com pouco recursos financeiros, tendo em vista que o esporte é uma ferramenta inclusiva a todos?

Pensando nisso, a capital amazonense se movimenta para prestar esses serviços à comunidade, oferecendo os Centro de Esporte e Lazer (CEL's), que têm diversas modalidades esportivas.

Os centros recebem aproximadamente 10 mil pessoas em suas atividades, de todas as idades a partir dos 6 anos, além de ter programação especializada para pessoas com deficiência que desejem participar das atividades.

O tênis é uma das atividades ofertadas pelo centro recreativo | Foto: Divulgação

Atualmente, Manaus conta 18 CEL'S em pleno funcionamento na capital, espalhados nas 6 zonas existentes na capital manauara, sendo eles: CEL Alvorada – Avenida A, Alvorada I; CEL Armando Mendes – Rua J, Anexo UBS Geraldo Magela, Armando Mendes; CEL Campos Elísios – Rua 7, Conjunto Vista Bela, Planalto; CEL Cidade de Deus – Rua Tapiti, Cidade de Deus; CEL Cidade Nova – Rua Itaciara, Cidade Nova I; CEL Dom Jackson – Rua Luiz Vaz de Camões, Compensa I; CEL Dom Pedro – Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro; CEL Eldorado – Avenida Rondônia, Conjunto Eldorado; CEL Japiim – Rua A 10, Conjunto 31 de Março, Japiim II; Minivila Olímpica do Coroado – Alameda Cosme Ferreira, Coroado II; Minivila Olímpica Jair Sampaio – Avenida Luis de Camões, Santo Antônio; CEL Ninimberg Guerra – Rua Nossa Senhora de Fátima, São Jorge; CEL Redenção – Rua Olinda, Redenção; CEL Rouxinol – Rua Rouxinol, Cidade Nova I; CEL Santa Etelvina – Avenida Amazonino Mendes, Santa Etelvina; CEL Santa Luzia – Rua Guanabara, Santa Luzia; CEL Vale do Amanhecer – Rua Campo Grande, Petrópolis eCEL Zezão, Avenida Autaz Mirim, São José I.

As atividades são ministradas por instrutores especializados | Foto: Divulgação

De acordo com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), as inscrições estão abertas para toda a comunidade. "As inscrições são contínuas e de acordo com a peculiaridade de cada CEL. As vagas são preenchidas conforme a participação da população local. Se há vaga, elas são oferecidas aos participantes", informou a pasta.

Ainda segundo a assessoria, são 18 atividades ofertadas pelos centros, sendo elas: Fustal, Voleibol, Futebol, Handebol, Basquetebol, Ginastica Aeróbica e Funcional, Tênis de Mesa, Treinamento Funcional, Dança, Atletismo, Lutas, Hidroginástica, Natação, Balé, Caminhada Orientada e atividades para a terceira idade e para pessoas com deficiência

Paixão dos brasileiros, o futsal também faz parte da programação | Foto: Divulgação

Podem participar das atividades oferecidas pela Semjel, crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos. Existe a necessidade de exame dermatológico, para atividades aquáticas, laudo médico e exame eletrocardiograma, para a terceira idade.

Há também o atendimento indireto, daqueles que não são matriculados, mas participam de atividades nos espaços esportivos. Não há um número exato, mas o atendimento indireto passa dos 10 mil por mês.

Inclusão

No esporte, existe a máxima que diz que ele é "para todos". Baseado nisso, os Centros de Lazer buscam ter a inclusão dentro de suas unidades, oferecendo modalidade para pessoas com deficiência que se interessem pelo esporte.

Aos apaixonados por água, também tem uma programação voltada a eles | Foto: Divulgação

As atividades esportivas ofertadas pelos centros de recreação e lazer para serem desenvolvidas pelas pessoas com deficiência são: natação, atividades motoras, jogos pedagógicos, voleibol sentado e futebol de 5, de acordo com o número de praticantes interessados.