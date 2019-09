Manaus terá representante em Campeonato Nacional de Ultimate Frisbee

Débora Rodrigues, praticante da modalidade | Foto: Divulgação

Já imaginou participar de um jogo sem árbitro? Pois bem, esta modalidade é o ultimate frisbee e a amazonense Débora Rodrigues, 25, estará representando o Estado com o seu time Ouroboros na Taça Pindorama, realizada entre os dias 7 e 8 deste mês, em Uberlândia, Minas Gerais. A atleta conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

É isso mesmo, no ultimate frisbee não é necessário a participação de árbitro, pois a modalidade é guiada pela principal regra do esporte o espírito de jogo. Com regras semelhantes as do basquete e futebol americano, o principal objetivo no frisbee é conquistar campo e levar o disco até o final da zona adversária.

Esse será a primeira competição do Ouroboros que irá enfrentar outras sete equipes em busca do ouro. A modalidade é disputada de forma mista, por homens e mulheres, sendo assim o time amazonense contará com uma delegação de 10 atletas. Entre eles está Débora que conta como está a expectativa para a competição.

“A gente está treinando mais do que a gente costuma treinar, de duas a três vezes na semana. Todos estudam na Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e buscamos um horário para todos conseguirem treinar. A gente está com uma expectativa muito boa, como é o primeiro time que representa o Estado fora em um campeonato a gente está muito ansioso e preparado. E aproveito para agradecer a Prefeitura de Manaus pelo apoio”, contou ela.

O apoio a modalidades em crescimento foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “O ultimate frisbee ainda não é tão conhecido no nosso Estado, mas estamos trabalhando, conforme orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, para que esportes como esses sejam mais conhecidos pelo público. A convite do Ouroboros, acompanhei um dos seus treinamentos e é um esporte bastante interessante, tem tudo para ganhar mais adeptos”, ressaltou.

História do Frisbee

De acordo com a Federação Paulista de Disco (FPD), o frisbee surgiu em 1968 dentro de uma fábrica de tortas, quando os funcionários da Frisbie Pies arremessavam uns para os outros as formas. No mesmo ano, o estudante Joe Silver criou o Ultimate Game Experiense, surgindo assim o ultimate frisbee. Praticado em um espaço de 100 metros de comprimento por 37 m de largura, mais de 4 milhões de pessoas praticam o ultimate frisbee.