Há 20 anos, São Raimundo brilhava nos gramados brasileiros na Série B

Clube fez campanha histórica em 1999, conseguindo o acesso histórico a Série B | Foto: Divulgação

O futebol do Amazonas voltou a encher estádios, colocando mais de 100 mil torcedores em apenas 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D, motivados pelo Manaus Futebol Clube - time amazonense que conquistou o acesso à Série C nesta temporada.

Mas, outro clube amazonense já foi responsável por encher os estádios locais, na época Vivaldo Lima. O clube em questão? O centenário São Raimundo, que hoje se prepara para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense, onde buscará o acesso à elite do futebol local.

Mas, se hoje o clube frequenta a segunda divisão estadual, o Tufão já teve seus dias de glória, jogando na Série B do Campeonato Brasileiro até 2006, quando foi rebaixado, após 7 anos na divisão. E como foi a campanha que levou o clube à Série B? Quase 20 anos após o acesso, o EM TEMPO relembra a campanha.

São 20 anos desde o acesso. Agora, o clube luta para reconquistar o prestígio | Foto: Divulgação

A participação

O São Raimundo chegou a competição com o título estadual conquistado (naquela época, chegou a ser tricampeão amazonense), impulsionado pelo seu período de ouro no futebol local, onde montou uma dinastia.

Naquele ano, a competição foi disputada com a primeira fase com 36 equipes, divididas em 6 grupos de 6, jogando em turno e returno dentro das chaves. Classificavam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados, independente da chave. Na segunda fase as equipes se enfrentavam em mata-mata, classificando os 4 melhores para a fase final, disputada em turno e returno, habilitando o campeão e o vice para o acesso.

Na primeira fase, o clube encarou Rio Negro (AM), Ypiranga (AP), Castanhal (PA), Jí-Parana (RO) e Vasco (AC). Nessa etapa, o clube fechou na primeira posição com 7 vitórias em 10 jogos, tendo empatado um jogo com o Vasco e perdido para o Rio Negro e Ypiranga. Nessa mesma fase, aplicou um sonoro 7x2 no time do Amapá.

Clube teve a segunda melhor campanha geral, atrás do Fluminense (RJ) | Foto: Divulgação

Segunda fase

Na segunda fase, o clube iniciou sua jornada encarando o Brasil de Pelotas (RS), vencendo por 1x0, no estádio Bento de Freitas. Na segunda rodada, sonora goleada por 4x1 sobre o mesmo rival, dessa vez no Vivaldo Lima, encaminhando a classificação para a próxima fase.

Terceira fase

Clube se acostumou a levantar taças no final do Século 20 e inicio do 21. | Foto: Divulgação

Na terceira fase, o clube teve um susto. Jogando fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, foi derrotado por 3x1, tendo que resolver a classificação em casa. No Vivaldão, o clube venceu por 3x0, forçando um terceiro duelo, também em solo amazonense, que terminou empatado e classificou os amazonenses.

Delmo, artilheiro da equipe e vice-artilheiro do torneio, com 10 gols | Foto: Divulgação

Fase final

Nessa etapa, o São Raimundo (AM) teve classificados ao seu lado Fluminense (RJ), Náutico (PE) e Serra (RS). Na estreia, uma derrota de 4x3 para o Serra. Na segunda rodada, escalou um jogador irregular contra o Fluminense e perdeu os pontos do jogo, que havia terminado 0x0.

Nas terceira e quarta partida pela fase final, venceu o Náutico por 2x1 em ambos os duelos. Na quinta rodada, derrota para o Fluminense (RJ), dessa vez por 2x0. Na última rodada, no dia 23 de dezembro de 1999, vitória de 2x0 sobre o Serra, garantindo o acesso e fechando a fase final com 9 pontos, atrás de Fluminense, com 13, e a frente de Serra, com 7 pontos, e Náutico, com 6.

Clube teve no Fluminense, atualmente na Série A, o seu maior adversário naquele ano | Foto: Divulgação

O clube encerrou a campanha geral com 41 pontos em 21 jogos, com 13 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, tendo marcado 39 gols e sofrido 22. Delmo foi o artilheiro do time no torneio, com 10 gols, seguido por Marcelo Araxá, que marcou 8 gols naquele torneio.

Para o diretor do clube, Anderson Belchior, o sucesso da época tem efeitos até hoje. "Aquela época foi maravilhosa para o clube, muitos torcedores criaram vinculo com o time, conosco amando de fato o clube, com anos e anos de vitórias. A torcida do São Raimundo cobra porque o time acostumou a torcida a só ter vitórias", finalizou.