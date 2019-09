Vasco apresenta Clayton e atacante quer estrear contra o Bahia

O Vasco apresentou mais um reforço para a temporada, o atacante Clayton, de 23 anos. Ele fica em São Januário até o fim de 2019, por empréstimo junto ao Atlético-MG. O jogador se destacou no Figueirense, em 2014, o que levou o Galo a contratá-lo. Sem sequência na equipe, passou também por Corinthians e Bahia. Clayton chega ao Gigante da Colina depois de longa negociação com o clube mineiro, uma vez que havia outros times interessados na contratação. A vontade do atleta pesou na decisão de ir para o Rio de Janeiro.



“Eu trato como a oportunidade da minha vida. O Vasco é um clube grande, o grupo é maravilhoso e o professor Vanderlei é fora de série. Espero aprender muito com eles e honrar a camisa do Vasco”, disse o jogador.