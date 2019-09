Skatismo tem forte influência no cenário esportivo em Manaus

Para o skatista Cristiano Moraes, o crescimento do esporte é positivo | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – Com o brasileiro Bob Burnquist sendo um dos maiores skatistas do mundo, o cenário do esporte no país ganha destaque e Manaus é uma das referências quando se trata do esporte na região Norte. A cidade já foi sede de um dos principais campeonatos nacionais, o Circuito Brasileiro de Street Skate Pro e apresenta importantes campeonatos locais e crescente interesse do público no seguimento.



Antes marginalizado em centros urbanos e, apesar de algumas dificuldades, na realidade vivenciadas pelo esporte, como a falta de investimentos e pouca participação da Federação Amazonense de Skate, o skate atualmente tem destaque de interessados para a prática do esporte de forma profissional, por diversão e para escolinhas da modalidade.

O skatismo na cidade conquistou o espaço esportivo com o apoio de marcas patrocinadoras locais, que desenvolvem os principais eventos na cidade. Para o skatista Cristiano Moraes, que atua no desenvolvimento pedagógico do esporte em Manaus, o crescimento do esporte é positivo em relação as demais cidades brasileiras. "A cultura urbana aqui é forte e essa proliferação já acontece há um tempo, apesar de estarmos distante das grandes mídias. Nós criamos nossa própria marca e isso incentiva muito as novas gerações do skatismo", destaca Cristiano.

O skatista também destaca que, atualmente, ocorrem de três a cinco campeonatos todos dos anos, mas que os números desses eventos já foram maiores, assim como a participação da Federação Amazonense. "A Federação já chegou a fazer muitos eventos, mas há um bom tempo não vejo muita movimentação. Acredito que as competições exercem uma importante função ainda mais na proliferação do esporte no Amazonas, inclusive apresentando Manaus para a realização de grandes eventos do tipo", comenta Cristiano.

Skate como prática esportiva e educativa

O skatismo na cidade conquistou o espaço esportivo com o apoio de marcas patrocinadoras locais | Foto: Arquivo Pessoal

Cristiano Moraes é skatista há mais de 10 anos. Atualmente é professor da modalidade e conta que as aulas particulares de skate é uma das mais procuradas. A didática ocorre de forma igual as demais modalidades esportivas como educação física. "O aluno irá colocar em prática o conhecimento de fato e irá aprender a andar de skate de forma atitudinal, que é o aprendizado de normas e valores", destaca.



A prática pode ser realizada no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, ou em alguma de preferência do aluno. Encontrar um local para realizar a prática de skate em Manaus pode aparentar ser complicado, mas a cidade apresenta diversos pontos favoráveis para praticar o skatismo, mesmo sem infraestrutura para devidas reformas.

Lugares para praticar skate em Manaus

Manaus apresenta diversos pontos favoráveis para praticar o skatismo | Foto: Arquivo Pessoal

Confira alguns lugares públicos que possui estrutura para a prática do esporte:



1) Ponta Negra Skate Park: Complexo turístico Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste

2) Pista do Centro de Convivência Madalena Arce Doau: Centro de Convivência do Idoso Madalena Arce Doau, Avenida Brasil, Zona Oeste

3) Pista da Vila Olímpica: Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

4) Skate Park do Prosamim no Educandos:

5) Parque dos Bilhares: Avenida Constantino Nery