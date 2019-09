Rossini renova com o Manaus FC por mais uma temporada

Manaus - Decisivo e autor de gols importantes na campanha que garantiu o tricampeonato amazonense e o acesso à Série C, o atacante Rossini é mais um jogador a permanecer no Manaus FC para 2020. Na manhã da última quinta-feira (5), o clube anunciou a renovação contratual do atleta por mais um ano. Um dos mais identificados com a torcida esmeraldina, o camisa 10 vai para sua terceira temporada no Gavião do Norte.

“Agradeço a Deus por ter a oportunidade de atuar pelo terceiro ano consecutivo com a camisa do Manaus. Espero poder dar continuidade no excelente trabalho que venho fazendo, cheio de vitórias, conquistas, acesso e títulos. Sou muito grato pela confiança da minha diretoria. Tive várias propostas, mas optei por seguir no clube que acreditou em mim desde quando cheguei, em 2018, ao lado da torcida e do povo amazonense, com o qual me identifiquei e que sempre me tratou com carinho”, projetou Rossini.

Aos 34 anos, o paulista Rossini Alberto dos Santos disputou 30 partidas nesta temporada com a camisa do Gavião e marcou sete gols. Em dois anos de clube, o meia atuou 59 vezes e colocou 14 bolas nas redes adversárias – é o quinto jogador que mais vestiu a camisa esmeraldina e o segundo maior artilheiro da história do Manaus FC. Para o presidente de honra, Luis Mitoso, a permanência do atleta é mais um grande reforço para 2020.

“O Rossini é um grande profissional e um jogador que dispensa comentários. Tem uma identificação com o clube, é respeitado e trata todos com respeito, se sente em casa aqui e a torcida o adora. O Manaus fez todo o esforço possível para manter o jogador, que tinha propostas de outros lugares, mas preferiu seguir conosco e acreditar, mais uma vez, no nosso projeto”, declarou o dirigente.

O camisa 10 é o nono atleta do atual elenco garantido para a disputa da temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, os volantes Derlan e Márcio Passos, o meia Diogo Peixoto e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.