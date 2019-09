Copa do Brasil: Internacional decide final em casa

Internacional e Athletico decidem a Copa do Brasil a partir de 11 de setembro | Foto: Thais Magalhães/CBF

O Internacional decidirá a final da Copa do Brasil 2019 contra o Athletico Paranaense em casa. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta quinta-feira (5), os mandos de campo da decisão foram definidos e o time rubro-negro abre a disputa em Curitiba. O jogo de ida será no dia 11 de setembro, às 21h30, na Arena da Baixada. No dia 18, no mesmo horário, os times voltam a se encontrar, desta vez no Beira-Rio.

A equipe colorada chegou na decisão ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa e 3 a 0 em Porto Alegre. Já o Athletico reverteu a desvantagem do duelo de ida contra o Grêmio, repetiu o placar de 2 a 0 e avançou nos pênaltis.

Dia 11/09: Athletico/PR x Internacional

Dia 18/09: Internacional x Athletico/PR

*Com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)