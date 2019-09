Brasil empata com a Colômbia, com gol de Neymar

Após três meses sem jogar, Neymar voltou a atuar pela seleção brasileira e participou dos dois gols no empate por 2 a 2 no amistoso com a Colômbia que aconteceu nesta sexta-feira (6) no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.



A Colômbia começou melhor na partida com quatro finalizações ao gol de Ederson em apenas 13 minutos. Apesar disso foi o Brasil que abriu o placar. Aos 19 minutos, Neymar cobrou escanteio pelo lado direito do ataque, e Casemiro subiu nas costas de Tesillo e acertou uma cabeçada sem chances para Ospina.

A Colômbia não se intimidou e empatou o placar com gol de pênalti de Muriel, aos 25 minutos. O brasileiro Alex Sandro esticou o pé e acertou no peito de Muriel dentro da área.



Muriel entraria para a história do futebol da Colômbia, ainda no primeiro tempo, ao marcar o gol da virada, aos 35 minutos. Com o feito, ele se tornou o primeiro colombiano a fazer dois gols contra o Brasil na mesma partida.

O empate do Brasil só veio no segundo tempo. Aos 13 minutos Coutinho deu lançamento para Daniel Alves, que de primeira cruzou na área e Neymar completou para o gol.

Artilheiro da seleção

Neymar agora tem 61 gols marcados pela seleção brasileira e está a cinco de igualar a Zico, terceiro maior artilheiro do time verde e amarelo. Pelé é o goleador máximo, com 95 gols, e Ronaldo está em segundo, com 67.

Próximo amistoso

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos, para enfrentar o Peru, em mais uma partida amistosa.