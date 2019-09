Flamengo vence o Avaí e se isola na liderança do Brasileirão

Diante de mais de 47 mil pagantes em Brasília, o Flamengo fez, neste sábado (7), o que se esperava do líder do Campeonato Brasileiro frente ao lanterna: atropelou o Avaí com o placar de 3 a 0. Mesmo com uma série de desfalques, o time exibiu muito do que ainda é capaz de fazer na competição.

Agora são 39 pontos em 18 rodadas e o time voltou a se isolar na liderança, com cinco vitórias em sequência, 41 gols marcados (média de 2,27 por jogo) e saldo que já chega a 23, onze a mais que o Santos, segundo colocado.

Na próxima rodada, o Flamengo põe à prova seu poderio ofensivo e a confiança em alta ao fazer o jogo que tem tudo para definir o campeão simbólico do turno, contra o vice-líder Santos, no sábado (14), às 17h, no Maracanã. Já o Avaí, no domingo(15), vai à Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR, às 11h.

