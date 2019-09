Flamengo vence o Avaí e faz o seu melhor turno desde 2006

O Flamengo venceu o Avaí, neste sábado, (7), por 3 a 0, no Estádio Mané Garrincha em Brasília e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Este é o melhor turno do rubro-negro desde 2006, quando 20 clubes começaram a disputar o formato de pontos corridos. O Flamengo chega aos 39 pontos, superando a edição de 2009 quando fez 38 no segundo turno e foi campeão.

Contra os catarinenses foi a quinta vitória consecutiva na competição, a última derrota foi pela 13ª rodada, contra o Bahia, na Fonte Nova em Salvador, por 3 a 0.