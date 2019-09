Vídeo: conheça a fisiculturista que trabalha como cobradora em Manaus

Manaus- Quem vê a cobradora Cleia Silva, 32, nos coletivos da cidade de Manaus não imagina que ela também é uma fisiculturista. A atleta se prepara para encarar o campeonato brasileiro na modalidade que acontece neste mês de setembro, no Pará. No dia a dia, Cleia busca conciliar o trabalho com uma rotina intensa de treinamentos.

Rotina da atleta

Cobradora de ônibus há 10 meses, a atleta tem uma rotina corrida. Acorda às 3h pra treinar, vai para o trabalho e quando volta pra casa, toma um banho e volta aos treinos. O treino na academia é diário, de segunda a sexta e as vezes aos sábados.

Cleia se divide entre os treinos e a profissão de cobradora de ônibus | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Superação

Cleia conta que no início da carreira teve muitas dificuldades, uma delas vieram de um antigo relacionamento amoroso, mas isso não a impediu de buscar o sonho de ter um corpo definido e exibi-los nas competições nacionais.

Após a separação, Cleia se dedicou mais ainda aos treinos. No ritmo de treinamento, a atleta conheceu o atual o marido, que também é fisiculturista.

Colecionadora de títulos

Em casa estão guardadas as lembranças dos campeonatos dos quais participou nos últimos três anos. No ultimo campeonato, Cleia recebeu o convite para participar no brasileiro de fisiculturismo e aceitou o desafio.

A atleta vende rifas para custear a viagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

O foco da atleta atualmente é o treino para conquistar o primeiro lugar. Com a falta de patrocínio, o casal vende rifas para custear a viagem.

Quem deseja ajudar a atleta, pode entrar em contato pelo número: (92) 99309-5363.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo