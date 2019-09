Destaque do Manaus FC é emprestado para a Segunda Divisão Mineira

Atacante marcou 3 gols pelo clube em 2019 | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Muita velocidade e 1,58 de altura foram os destaques do atacante Vitinho, atleta que se firmou na equipe do Manaus Futebol Clube (FC), após um bom desempenho pelo Campeonato Brasileiro da Série D, na campanha que resultou no vice-campeonato do clube amazonense.

O atacante marcou três gols pelo clube na temporada 2019, sendo um na Copa Verde e dois no Campeonato Amazonense. No Brasileiro, era uma espécie de 12º jogador do treinador Wellington Fajardo, entrando no segundo tempo na maioria das partidas.

O atacante havia renovado contrato antes do final do Brasileiro, possuindo contrato até 2020. Como o Manaus se encontra sem competições até o próximo ano, o clube optou por emprestar o atleta ao Pouso Alegre, de Minas Gerais, onde jogará a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

“Vai ser uma experiência a mais para minha carreira e se Deus quiser vou mostrar o meu trabalho, o meu futebol, o que sei fazer de melhor que é jogar bola. Irei trabalhar forte para ajudar minha equipe a conseguir alcançar os objetivos, somar com meus novos companheiros, comissão técnica e toda diretoria que está confiando no meu potencial”, disse o jogador.

A Segunda Divisão do Campeonato Mineiro equivale a Série C do Estadual. O Pouso Alegre lidera o grupo A da primeira fase com 13 pontos ganhos em 15 disputados e já está classificado para as quartas de final da competição.

O atleta é o segundo jogador a renovar e ser emprestado pelo clube. Antes dele, o vice-artilheiro do time na Série D, o atacante Mateus Oliveira, que marcou 8 gols, já havia sido emprestado para o clube paulista XV de Piracicaba.