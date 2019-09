Lutadora representa Manaus em competição nacional de boxe

Manaus - Pela primeira vez na história do boxe chinês , o Amazonas será representado por uma mulher em uma competição nacional de boxe chinês. Trata-se de Patrícia Andrade, 38, que terá apoio da Prefeitura de Manaus em busca do título no campeonato brasileiro de boxe chinês, realizado nos dias (14) e (15), em Maceió, Alagoas.

Em pouco mais de oito meses de treinamento, Patrícia já tem um título pelo campeonato amazonense da modalidade e agora vive a expectativa de se consagrar campeã pela categoria iniciante na competição nacional, para isso contará com o ‘boxe afiado’, como ela mesmo afirma.

“A preparação está bem intensa, treinando pesado de segunda a sexta. Estou bem confiante e otimista em trazer esse título para o Amazonas. Fiquei muito feliz em ser contemplada com essa passagem pela Prefeitura de Manaus e parabenizo também o secretário da Semjel em dar oportunidade para os atletas amazonenses”, contou a atleta.

O fato de ser a primeira representante feminina do Amazonas em competições nacionais de boxe chinês foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “O prefeito Arthur Virgílio Neto sempre nos orienta no sentido de criarmos oportunidades para os atletas amazonenses e ficamos contentes em ajudar a desenvolver o boxe chinês em Manaus que, pela primeira vez, terá uma mulher representando o Estado em competições nacionais”, declarou.

*Com informações da assessoria