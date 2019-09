Equipe de futebol para cegos disputa campeonato interestadual no Pará

Manaus- Em busca do título do “Parazão”, a equipe de Futebol de Cinco (ou futebol para cegos) da Associação do Deficientes Visuais do Amazonas (Advam), que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), desembarca na quinta-feira, (12) em Belém, onde vai participar da Taça Pará da modalidade , que ocorre de sexta-feira, (13) a domingo, (15).

O torneio reunirá várias equipes da região Norte, e o time amazonense participará da competição com o elenco completo. Viajam para a capital vizinha 12 atletas, que nos últimos dias reforçaram os treinamentos para aprimorar o entrosamento. A equipe treina regularmente às segundas e quartas-feiras, na quadra Waldemar Baia, na Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

O técnico da equipe, Sérgio Nazareno, falou sobre a participação no torneio e agradeceu o apoio dado pelo Governo do Estado, por meio da Sejel que, além de disponibilizar espaço para a realização dos treinamentos, também tem auxiliado com a concessão de passagens aéreas para participar dos jogos fora do Amazonas.

No comando da equipe há dois anos, Sérgio Nazareno conhece bem os atletas, e ressaltou que o time tem grandes chances de conquistar esse campeonato. “Temos uma boa equipe, jogadores que dominam bem a bola e que têm um bom chute. Dessa vez, contamos ainda com o nosso artilheiro, Nelson, que deve ser uma peça crucial para o bom desempenho do grupo”.

O craque, Nelson Perez, 31, tem como característica o domínio de bola, velocidade e boa finalização, já tendo marcado três gol na temporada. Além de jogar futebol, ele também pratica atletismo e tem no currículo algumas conquistas nacionais na modalidade.

Questionado sobre a expectativa para a participação da equipe no campeonato, o craque é seguro em afirmar que todos darão o melhor de si em quadra. “Vou me esforçar ao máximo para ajudar a minha equipe. Todos os jogadores são bons, e vamos dividir essa responsabilidade durante as partidas. Acredito que o trabalho coletivo, a partir das dicas táticas do professor, pode nos ajudar bastante na competição”, contou.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, falou sobre o apoio dispensado a equipe e desejou uma boa competição aos atletas. “Os paratletas são nosso orgulho, são exemplo de superação e representam muito bem o estado. Estamos dando todo suporte possível à equipe e fazendo aquilo que determinou o nosso governador, Wilson Lima, de atender a todos sempre que possível. Acreditamos nesse time e emanamos toda energia positiva para eles nessa disputa”, finalizou.

*Com informações da assessoria