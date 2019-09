São Raimundo anuncia novo pacote para a Série B

Foram 4 jogadores anunciados pelo São Raimundo nos últimos dois dias. Além do goleiro Jonathan, emprestado pelo Manaus Futebol Clube, o time anunciou o lateral-esquerdo Felipe Leite, a joia da base Paulo Sérgio e o atacante Romarinho.

Os anuncio foi feito pelas redes sociais do clube amazonense, como vem fazendo desde a última semana, quando começou a revelar os jogadores que irão compor o elenco do clube na Série B do Campeonato Amazonense.

Desde segunda-feira, o Tufão anunciou 16 reforços: o goleiro Guanair Júnior, o goleiro Jonathan, os laterais Igor, Emerson, Felipe Leite e Tubarão, os zagueiros Thiago Brandão e Rondinelli, os meias Juninho, Dinamite, Thiago Bigo, Tiago Amazonense e Paulinho, além dos atacante Ray, Romarinho e Marinho.

Os jogadores

Romarinho foi um dos melhores jogadores do último campeonato amazonense - o atacante chega por empréstimo junto ao Nacional FC. Ele já foi campeão da Série B do Amazonense pelo Tufão, em 2017.

Paulo Sérgio é cria da base, um meia atacante habilidoso, também foi campeão com o Tufão da Colina em 2017. É um dos atletas das nossas divisões de base que fará parte do elenco principal após a disputa do Amazonense sub-21.

Felipe Leite é lateral esquerdo e apesar dos 23 anos, tem larga experiência em clubes do Amazonas e chega também como opção para o meio de campo.