Amazonas FC anuncia seus primeiros jogadores para a Série B

Clube anunciou seus primeiros reforços para a Segunda Divisão do Amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - O caçula do futebol amazonense, o Amazonas FC, se organiza para a disputa de sua primeira competição oficial, a Série B do Estadual, onde o clube buscará o acesso para a elite do futebol amazonense.

Nesta quarta-feira (11), o clube anunciou um pacotão com 4 jogadores que irão ajudar o clube em seus objetivos para 2019, o sonhado acesso, sendo eles: O meia-atacante Caíque, o lateral Paulinho, o goleiro Oliveira e o zagueiro Brendo. De acordo com o clube, os dois primeiros chegam emprestados de Iranduba e Nacional, com quais os jogadores possuem contratos.

Os jogadores

O meia-atacante Caique de 20 anos, chega por empréstimo do Iranduba. O vínculo vai até o fim da competição. Jogador tem passagem pela base do Rio Negro-AM e jogou a Copa Verde 2019 pelo Fast Clube.

O lateral Paulinho tem 22 anos e passagens por Holanda-AM, Fast Clube-AM e Izabelense-PA. Em 2019, defendeu as cores do Nacional-AM na disputa do Amazonense e Copa Verde. Também passou pela base sub-20 do Manaus FC. Jogador chegar por empréstimo.

Goleiro, Oliveira tem 26 anos e já atuou em vários clubes brasileiros. Seu último time foi o Fast Clube-AM, mas já vestiu as camisas do Caucaia-CE, São Raimundo-PA, Tupã-SP, Arraial do Cabo-RJ, São Cristóvão e Ferroviária-CE.

O zagueiro Brendo Henrique, de 21 anos, é uma promessa e chega após passagem pelo Nacional (AM). O zagueiro também atuou por Tarumã e Rio Negro.