Santos vai encarar um caldeirão Rubro-Negro no Maracanã no sábado (14)

O confronto irá decidir o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão | Foto: Divulgação

O Santos irá enfrentar um grande caldeirão no compromisso de sábado (14), às 17h, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca informou que todos os ingressos disponíveis para o jogo no lendário estádio do Maracanã estão esgotados.

A carga total disponibilizada foi de 61.120 bilhetes. O confronto irá decidir o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo é o líder da competição com 39 pontos, enquanto o Santos está em segundo lugar, com 37.

O Rubro-Negro comemora uma grande fase na temporada. Além da liderança no Brasileirão, o time está na semifinal da Copa Libertadores da América e agora terá na competição sul-americana o confronto contra o Grêmio. Por isso, a torcida não esconde a empolgação, até porque o time tem apresentado um grande futebol nas últimas apresentações.

A liderança isolada deixa o Flamengo perto de “conquistar” o primeiro turno. Segundo o matemático Tristão Garcia, do site “ Infobola “, o rubro-negro já aparece com 60% de chance matemática de levantar o troféu em dezembro.

Se vencer, o Rubro-negro ampliará a diferença de pontos para o Peixe e as suas chances de vencer mais uma vez o Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 2009.

Os ingressos para o duelo custavam de R$ 40,50 a R$ 605 e a venda para o público geral foi aberta nesta terça-feira. Na noite de segunda-feira, de acordo com a assessoria do clube, 50.508 ingressos já estavam vendidos, com três setores esgotados: Leste Inferior, Leste Superior e Leste Mais.

O ataque do Flamengo em 2019 é o ponto alto da equipe. Comandado por Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, o time rubro-negro alcança números impressionantes, já tendo superado a quantidade de gols marcados em 2018, mesmo disputando 17 jogos a menos (97 gols neste ano, contra os 94 do ano passado).

Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe venceu marcando pelo menos três gols em cada partida. A última vez que uma equipe havia alcançado esta marca foi na 28ª rodada de 2005, após o São Paulo vencer o Paysandu por 4 a 1 no Morumbi.

Nos últimos dez anos, o Flamengo superou a marca de 100 gols em seis temporadas, a última delas em 2017, quando fez 136 gols, a melhor marca do século.

Com 97 gols marcados até agora em 2019, o Rubro-Negro precisa de mais três contra o Santos, no próximo sábado, no Maracanã, para já alcançar as 100 bolas na rede e também para manter a sequência e se igualar ao Corinthians, campeão brasileiro de 2005, que somou seis partidas seguidas marcando três ou mais gols.

O Flamengo deixou de marcar gols em apenas sete das 51 partidas que disputou este ano, a última delas no dia 4 de agosto, quando foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0.

Já o Santos é o detentor da maior sequência de partidas fazendo três ou mais gols na história do Campeonato Brasileiro disputado na fórmula de pontos corridos. O Peixe conseguiu esta marca numa série de sete jogos em 2003.

Treino

O técnico Jorge Jesus aproveitou a manhã de sol de ontem (11) para realizar mais um trabalho com a equipe rubro-negra no Ninho do Urubu. Os jogadores iniciaram o treinamento na academia sob o comando dos preparadores físicos Mario Monteiro e Marcio Sampaio e logo em sequência foram ao campo 1 e 2 em exercícios separados e conduzidos pelo treinador e pelo auxiliar João de Deus.

O treinador realizou mais um trabalho tático com a equipe visando à preparação para o jogo contra o Santos. O elenco retorna ao Ninho na tarde de hoje (12).

Libertadores

A empolgação da torcida com o desempenho do rubro-negro está tão grande que somente no primeiro dia de vendas dos ingressos para o jogo do Flamengo contra o Grêmio já foram mais de 29 mil ingressos vendidos. O confronto acontece no dia 23 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na partida de volta da semifinal da Libertadores – o jogo de ida acontece dia 2 de outubro.

Até o dia 20 de outubro, a venda é exclusiva para sócios-torcedores. A partir deste dia, caso os bilhetes ainda não estejam esgotados, começa a comercialização para o público geral.