São Raimundo anuncia mais um atacante para a Série B

Atacante é mais um reforço do Tufão para a Série B estadual | Foto: Divulgação

O Tufão da Colina engatou a segunda marcha na preparação para a Segunda Divisão do Campeonato Amazonense, que terá início em outubro, com duração de pouco mais de um mês. A mais nova contratação do São Raimundo foi o atacante Denis Maranhão, que passou pelo clube em 2018.

Os anuncio foi feito pelas redes sociais do clube amazonense, como vem sendo feito desde a última semana, quando começou a revelar os jogadores que irão compor o elenco do clube na Série B do Campeonato Amazonense.

O atleta se destacou no clube em sua última passagem, caindo nas graças da torcida após marcar 4 gols pelo clube em 8 jogos realizados, na campanha que culminou no rebaixamento do São Raimundo para a Segunda Divisão Estadual.

Desde segunda-feira, o Tufão anunciou 16 reforços: o goleiro Guanair Júnior, o goleiro Jonathan, os laterais Igor, Emerson, Felipe Leite e Tubarão, os zagueiros Thiago Brandão e Rondinelli, os meias Juninho, Dinamite, Thiago Bigo, Tiago Amazonense e Paulinho, além dos atacante Ray, Romarinho e Marinho.

O time começa a disputa da Segunda Divisão em 12 de outubro, contra a equipe do Tarumã, às 18h, no estádio da Colina. A competição termina dia 18 de novembro.