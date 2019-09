Pontos de arrecadação da campanha 'Doe um brinquedo e ganhe sorrisos'

Manaus - A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) aderiu à campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a 7ª Maratona Kids. A partir desta segunda-feira (16), das 8h às 17h, os sete Centros de Convivência da Família e do Idoso, dirigidos pela Seas, estarão recebendo doações de brinquedos novos que serão doados às crianças de Manacapuru, no dia 12 de outubro, durante a Corrida dos Curumins, promovida pela Sejel.

As doações nos sete Centros de Convivência da Família e do Idoso (confira endereços abaixo) ou na própria sede da Seas, localizada na avenida Darcy, Vargas, nº 77, Chapada, zona centro-sul, podem ser feitas até o dia 1º de outubro, das 8h às 17h. Os brinquedos também podem ser entregues em qualquer secretaria do Governo do Estado ou durante a Maratona Kids, que acontece no dia 6 de outubro, na Vila Olímpica de Manaus, a partir das 16h.

Pontos de coleta da Seas

CECF André Araújo: Rua 05, Conjunto Costa e Silva- Raiz.

CECF 31 de março: Rua 21, no 449, Conjunto 31 de março, Japiim.

CECF Maria de Miranda Leão: Rua Loris Cordovil, 1 – Alvorada.

CECF Teonízia Lobo: Rua da Penetração III Quadra 60 s/n Amazonino Mendes.

CECF Magdalena Arce Daou: Av. Brasil, s/n - Santo Antônio.

CECF Padre Pedro Vignola: Rua Gandú, 119 - Cidade Nova I.

CECI Aparecida: Rua Wilkens de Matos, S/no - Aparecida.

*Com informações da assessoria