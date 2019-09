Estrela do Norte é campeão da 7ª Liga Olé de Futsal em Manaus

Manaus - Representante do bairro do São José, Zona Leste de Manaus, o Estrela do Norte venceu Real Beira-Mar/Potência Cangaceiro por 3 a 2, de virada, e conquistou a 7ª Liga Olé de Futsal Adulto Masculino. A final da competição organizada pela empresa JV Sports aconteceu na noite da última sexta-feira, 13 de setembro, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.

O gol de Caíque | Foto: Emanuel Siqueira

Formado por jogadores experientes no campo e das quadras, o Real Beira-Mar foi um “osso duro de roer” e vendeu caro a derrota. A equipe da Comunidade da Sharp abriu o placar com Beléu. O Estrela do Norte, porém, buscou a igualdade num lance de oportunismo do craque Caíque. O Potência Cangaceiro, entretanto, novamente ficou na frente com um gol de Xaropinho, referência entre os grandes atacantes dos times do Peladão.

Os dirigentes do Estrela do Norte, Cleudinei e Cleudvan Lopes | Foto: Emanuel Siqueira

No segundo tempo, o time dos técnicos Ivanildo Alves, Breno Freitas e Sonny Ferreira colocou os nervos no lugar e contou com a estrela de um atleta acostumado a fazer a diferença nos momentos decisivos. Ozemar Júnior entrou na equipe e conseguiu o empate num chute de esquerda, após passe de Caíque, e depois a virada completando de direita a assistência perfeita de Juninho.

Essa foi a primeira vez que o Estrela do Norte conquistou a Liga Olé de Futsal. Além de um lugar na história, do troféu e das medalhas, o clube do São José 3 faturou R$ 9 mil de premiação. Os vice-campeões receberam R$ 3 mil.

*Com informações da assessoria