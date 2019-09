Amazonas FC apresenta uniformes para disputa da Série B do Amazonense

Manaus - Na manhã deste sábado (14), o Amazonas FC divulgou os uniformes que o clube usará na disputa da série B do Campeonato Amazonense. Por meio de suas redes sociais foram apresentados 5 modelos de uniformes.

A fornecedora dos uniformes será a empresa JLOBO, que também faz a linha de uniformes de alguns clubes rondonienses como SC Genus-RO, Ariquemes-RO, Rondoniense-RO e Vilhena-RO.

A Onça Pintada da Zona Leste tem como cores oficiais, amarelo e preto. As cores foram escolhidas exatamente em alusão a mascote do clube, onça pintada.

O primeiro uniforme será com camisas, calções e meiões amarelos com detalhes pretos. Já o segundo será camisas, calções e meiões brancos com detalhes amarelos, e o terceiro uniforme do clube será camisas, calções e meiões pretos com detalhes amarelos.

Confira os novos uniformes do Amazonas FC | Foto: Divulgação

O clube ainda terá duas opções de uniformes para os arqueiros, sendo o primeiro com camisas, calções e meiões azuis com detalhes pretos. A segunda opção para os goleiros do clube será com camisas, calções e meiões vermelhos com detalhes pretos.

O presidente do clube, Wesley Couto, afirma estar surpreso com a procura por uniformes antes mesmo da divulgação oficial.

“Não esperávamos que a procura fosse tão grande. Íamos aguardar um pouco mais para lançar, mas os torcedores já estavam ansiosos e nos cobrando pela divulgação nas redes sociais. Pretendemos em breve divulgar onde os torcedores poderão adquirir o manto aurinegro, mas também vamos vender nos jogos do clube na série B’’.

O novato clube amazonense estreia na série B no dia 12 de outubro contra o Tarumã, às 16h, no estádio Ismael Benigno.

*Com informações da assessoria