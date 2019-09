Os arqueiros guardiões do Manaus FC para a temporada 2020

Os goleiros travarão um duelo em 2020 pela titularidade na meta do Gavião | Foto: Lucas Silva e Divulgação

Jonathan reinou absoluto no gol do Manaus Futebol Clube (FC) conduzindo o clube ao tricampeonato amazonense e ao acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C, pegando pênaltis decisivos nas fases de mata-mata da competição, que garantiram o acesso do clube.

O arqueiro teve as sombras dos goleiros Milton, já rodado no futebol amazonense e a revelação da base do Manaus FC, Bruno Saul, que renovou com o clube para o ano de 2020. Agora, o clube anunciou o goleiro Gleibson, que jogou a Série D pela Juazeirense, tendo sido eliminado pela equipe do Brusque (SC), que se tornou o campeão do torneio posteriormente.

Gleibson na última temporada realizou 23 jogos com a equipe da Juazeirense, tendo sofrido 23 gols na temporada, com média de um por partida. Na Série D, foram 12 jogos realizados e 10 gols sofridos até a eliminação da equipe.

De acordo com um site especializado no meio esportivo, o atleta de 32 anos sofreu, ao longo de sua carreira, 114 gols, tendo realizado 86 jogos desde 2008, quando ascendeu no futebol pela equipe da Juventus (SP).

"Graças a Deus deu tudo certo, o contrato já foi assinado e agora é trabalhar para alcançar os objetivos com a camisa do Manaus no ano que vem. O torcedor pode ter certeza de que não vai faltar empenho. Ao lado dos meus companheiros, vou lutar para conquistar títulos e construir uma história vitoriosa dentro do clube", disse o novo jogador do Gavião do Norte.

Goleiro chega para ser a sombra de Jonathan no gol do Manaus FC | Foto: Divulgação

Natural de Recife (PE), Gleibson Medeiros da Silva pela primeira vez defenderá as cores de uma equipe do Norte. Além de Ferroviário e Juazeirense, ele acumula passagens por Juventus-SP, Souza-PB, Porto-PE, Ipanema-AL, América-PE, Vera Cruz-PE, Petrolina-PE, Alecrim-RN, Salgueiro-PE, Serra Talhada-PE, Central-PE, CSE-AL, Coruripe-AL e Iguatu-CE.

- O Manaus estava observando alguns goleiros para a disputa da próxima temporada, e o Gleibson se encaixou em tudo aquilo que a gente procurava: um jogador de qualidade, com números bons, em um momento atual interessante e que coube perfeitamente dentro da realidade financeira do clube - avaliou o diretor de futebol do tricampeão amazonense, Rodrigo Novaes, principal responsável pelas tratativas com o atleta.

- O Gleibson é um goleiro vitorioso, foi campeão da Série D e conquistou a Copa Fares Lopes no ano passado com o Ferroviário. Neste ano, foi fundamental na campanha do Juazeirense, que chegou até o jogo do acesso na Quarta Divisão, mas acabou não subindo. É um atleta que chega para aumentar a competitividade entre os jogadores da posição no nosso elenco - finalizou o presidente de honra esmeraldino, Luis Mitoso.

Jonathan

O arqueiro é um dos pilares da vitoriosa equipe do Manaus Futebol Clube, tendo desembarcado no clube em 2014, um ano após sua fundação e sendo fundamental em todas as glórias do clube desde que foi fundado, em 2013.

Na última temporada, o arqueiro realizou 35 jogos e sofreu 33 gols. No Campeonato Brasileiro da Série D, foram 16 jogos realizados como titular, tendo sofrido 16 gols e terminado a competição com média de 1 gol sofrido por partida.

Aos 27 anos e com 130 jogos realizados na carreira, o goleiro sofreu 122, média inferior a um gol sofrido por partida desde o ano de 2010, quando o arqueiro surgiu na base do Nacional Futebol Clube, outro clube amazonense.

Para Jonathan, o fato de ser amazonense aumenta ainda mais o sentimento por tudo que vem sendo feito no clube. “Por fazer parte do elenco e por ser da terra, é incrível estar ajudando o futebol amazonense a se reerguer, na medida do possível, assim, é um privilégio imenso estar nesse momento tão bom do clube”, relatou.

O arqueiro foi titular nos últimos anos e pode ter uma sombra para 2020 | Foto: Lucas Silva

Trabalho e mais trabalho. Dessa forma, Jonathan define todo o apoio que recebe dos torcedores amazonenses. “É muito gratificante ter o reconhecimento, seja pelos torcedores do Manaus e de todo o Amazonas, que reconhecem meu trabalho, pois sempre busquei melhorar e fui recompensando com esse acesso e com o reconhecimento da torcida”, enfatizou.

O quebra cabeça

No primeiro momento, Jonathan deve manter sua titularidade, tendo em vista o prestigio que conquistou ao longo das temporadas do Manaus Futebol Clube, além de viver uma boa fase com o clube, sendo um dos responsáveis pelo acesso do clube.

Mas, terá no banco as suas sombras. Além da chegada de Gleibson, que deve ser o reserva imediato de Jonathan para a temporada 2020, onde os amazonenses terão o maior calendário de sua história, o clube também conta com o goleiro Bruno Saul em seu elenco, sendo este uma das maiores promessas do clube nas últimas temporadas.

Ainda sem saber quem será o técnico da equipe para a próxima temporada, é certo que o sucessor, ou não - caso Fajardo renove - no comando do Gavião do Norte terá um problema, dos bons, para resolver, ao ter que escolher entre 3 bons nomes para defender a meta dos amazonenses.

Próxima temporada

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.