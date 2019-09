Vídeo: Amazonas avança e 4 equipes disputam o título regional dos JEJ

Com a classificação garantida para a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), marcados para os dias 16 a 30 de novembro, em Blumenau, Santa Catarina, quatro equipes venceram as semifinais do Regional Verde no sábado (14) e já se preparam para buscar o título da competição, que está sendo realizada em Palmas, no Tocantins. As partidas finais irão ocorrer no domingo (15), último dia de disputas da etapa regional.

A delegação amazonense conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc).

Entre os classificados para a disputa do título, todos do naipe masculino, estão as equipes de handebol infantil, da Escola Municipal Domingos Agenor Smith, do município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), que venceu por 28 a 19 o Colégio Castro Alves, de Roraima; e handebol juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, de Parintins (a 372 quilômetros da capital), por um placar de 30 a 25 sobre o Colégio Sucesso, do Pará.

Temos ainda como classificados o time de futsal infantil do Centro Educacional Recanto da Criança, vencedor da disputa com a Escola Professor Eduardo Lima, de Rondônia, por 4 a 2; e o voleibol infantil, da Escola Estadual Reinaldo Thompson, de Manaus, que jogou contra o Colégio Tiradentes de Vilhena, de Rondônia, e levou a melhor por 2 sets a 0.

O Regional Verde está sendo disputado desde a última quarta-feira (11) e segue até hoje, com disputas nas modalidades basquete, voleibol, futsal e handebol, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), masculino e feminino.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: David Duahn/ TV Em Tempo