Zagueira amazonense estreia na Seleção Brasileira Sub-20

Manaus - Convocada para a Seleção Brasileira Sub-20, a manacapuruense Flávia Mota, zagueira do Esporte Clube Iranduba, se apresentou na sexta-feira (13) na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A atleta estreia na segunda-feira (16) com a Seleção Brasileira na Liga Sul-Americana Sub-19, em Buenos Aires, Argentina. Flávia está entre as 19 atletas convocadas para a competição que segue até o dia 22 de setembro.

Praticante de futebol desde muito criança, Flávia relata que o sonho de qualquer jogador é ser convocado para a seleção e aos 18 anos, a jovem atleta viu esse sonho se realizar. Ela falou da emoção por estar vivendo esse momento tão especial em sua, ainda, recente carreira.

“Estou muito alegre e emocionada por essa convocação. Orgulhosa, pois, vou representar o Amazonas e o Iranduba. Nós vamos fazer uma boa competição, tenho certeza”.

Lauro Tentardine, diretor de Futebol do Iranduba, clube que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), falou da honra de poder contribuir com a seleção nacional, a partir de suas atletas, o que reflete o trabalho do Hulk da Amazônia.

“Ficamos muito felizes com a chamada da Flávia, pois ceder atletas para a seleção e contribuir com o país, é uma honra para qualquer equipe. Isso prova, também, que o nosso trabalho tem sido bem feito”.

O secretário da Sejel, Caio André de Oliveira, também elogiou o trabalho desenvolvido pelo clube e parabenizou Flávia por esse reconhecimento. “O Iranduba é um orgulho para o esporte amazonense. Foi pela dedicação dessas meninas que Manaus ficou conhecida como a capital do futebol feminino, algo que muito nos honra. Isso é fruto de um trabalho da direção do clube, o que reflete nas convocações como foi a Flávia agora, a quem parabenizamos pelo trabalho”, finalizou.

*Com informações da assessoria