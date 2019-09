Tarumã anuncia pacote de contratações para a Série B do Barezão

Manaus- O Esporte Clube Tarumã anunciou seus primeiros reforços para a disputa da Série B do Barezão. Os novos contratados da equipe rubro-negra são o meia Rafael Simi, o atacante Caique, o zagueiro Eduardo, e o lateral-direito Wendrei.



A diretoria do Tarumã trabalha com a possibilidade de anunciar os próximos reforços ainda durante a semana. O técnico português Fernando Lage e o auxiliar-técnico Sirone Nascimento já iniciaram os trabalhos para o estadual.

A Série B do Estadual terá início o dia (12) de outubro, conforme tabela divulgada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). As partidas estão programadas para serem realizadas no estádio Ismael Benigno (Colina).

Na primeira rodada o Tarumã vai enfrentar o estreante Amazonas FC, clube da Zona Leste. Na segunda rodada, o Tarumã enfrenta o Holanda EC.

