São Raimundo (AM) apresenta elenco para a Série B do Amazonense

Apresentação oficial do elenco que tentará o acesso para o Tufão da Colina | Foto: João Normando

O São Raimundo retornará aos gramados em 2019, após o afastamento por conta do rebaixamento à Série B em 2018. Agora, com o elenco renovado, o clube tentará o acesso para retornar à elite do futebol local.

O clube irá participar da competição com 23 jogadores compondo o seu elenco, que foram apresentados oficialmente na sede do clube na tarde da última terça-feira (16), além de outras novidades que foram reveladas, como o fato de que o clube fará alguns treinamentos no CT do Nacional, alugado para a competição.

Comandados por Paulo Morgado, o clube anunciou três novidades com relação aos apresentados anteriormente, sendo eles: o zagueiro Elton, de 32 anos, o goleiro Wanderlan e o atacante Jefferson Maranhão.

Para a Série B, o clube irá com três goleiros, quatro zagueiros, quatro laterais, oito meias e cinco atacantes. Dos 23 atletas anunciados para o torneio, sete foram formados nas categorias de base do clube. Os outros atletas foram indicados pela direção técnica do clube.

Elenco

Os jogadores que irão compor o time na Série B são os goleiros Jonathan, Guanair Jr e Wanderlan, os zagueiros Elton, Rondinelli, Thiago Brandão e Cleyton, os laterais Felipe Leite, Tubarão, Igor e Emerson, os volantes: Juninho, Roberto Dinamite, Tiago Amazonense, Borel, os Meias: Dadinho, Nathan, Thiago Bigo e Paulo Sérgio e os atacantes: Romarinho, Ray, Denis Maranhão, Marinho e Jefferson Macarrão.