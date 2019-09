Amazonas FC e 'pacotão' de jogadores para a Série B do Amazonense

Pacote de jogadores do clube que jogará sua primeira competição oficial no Amazonas | Foto: Divulgação / Arte: Desirée Souza

Manaus - O Amazonas Futebol Clube (FC) anunciou um pacotão de reforços para a Série B do Campeonato Amazonense, que terá início no próximo mês de outubro, tendo duração de pouco mais de um mês, durando até 16 de novembro, com a finalíssima dos dois times com a melhor campanha.

E o Amazonas, que disputará sua primeira competição profissional, segue se movimentando para buscar o acesso à elite do futebol local. No último final de semana, a equipe anunciou quatro reforços para a Série B local.

Foram anunciados o atacante Daday, ex-Real Ariquemes (RO), o meia Paulinho, ex-Força e Luz-RN, os volantes Otávio, ex-Santos (AP), Pelezinho, ex-Águia de Marabá (PA), e o goleiro Iago Salles, ex-Castanhal (PA).

Os contratados

O goleiro Iago Gotardi de Salles tem 23 anos e soma passagem pelos clubes da Portuguesa e Novo Operário. Em 2019, defendeu as cores do Castanhal-PA na disputa do Paraense.

O volante Otávio Gomes Teixeira tem 29 anos e chega na onça pintada após ter conquistado o título do Campeonato Amapaense desde ano, defendendo as cores do Santos-AP. O atleta soma passagem pelos clubes do América-GO, Maranhão-MA, Imperatriz-MA e Paragominas-PA.

Sandro do Socorro Pereira Lopes, o Pelezinho, tem 29 anos. Volante, ele soma passagem pelos clubes do Izabelense, Castanhal-PA e Nacional-AM. Em 2019, defendeu as cores do Águia de Marabá na disputa do Paraense.

Paulo Modesto da Silva Júnior, tem 26 anos. Posição Meio Campo, o jogador soma passagem pelos clubes do Atlético Mineiro, América-MG, Tupi-MG e Rio Negro-AM. Em 2019, defendeu as cores do Força e Luz-RN na disputa do Campeonato Potiguar.

Odair Cordeiro da Silva, 32 anos, tem passagens pelo Mixto-MT e o Fluminense de Feira-BA. Neste ano, atuou o Campeonato Rondoniense pelo Genus. Na Série D, se transferiu para o Real Ariquemes, também de Rondônia, e para o ano que vem irá jogar pelo Porto Velho, que o emprestou para a Onça Pintada da Amazônia.

Outros nomes

Além dos cinco, o Amazonas FC já havia anunciado o goleiro Oliveira (ex-Fast Clube), o zagueiro Brendo e lateral-direito Paulinho (ambos ex-Nacional-AM) e o meia-atacante Caíque (Iranduba-AM). O clube estreia na série B no dia 12 de outubro contra o Tarumã, às 16h, na Colina, em Manaus.