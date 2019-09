Wanderson 'Sugar' de Oliveira avança no Mundial de Boxe, na Rússia

O boxeador brasileiro Wanderson "Sugar" de Oliveira se classificou para as quartas de final da categoria até 63 quilos no Mundial de Boxe, que está sendo realizado na Rússia, após derrotar nesta manhã o japonês Daisuke Narimatsu. Vitória apertada de Sugar, que foi decidida pelos juízes, por 3 a 2. O pugilista brasileiro, de 1,78m, luta amanhã contra o indiano Manish Kaushik por uma vaga na semifinal. Se triunfar, Sugar se classifica às semifinais e, de quebra, já garante, no mínimo, a medalha de bronze.

Outro brasileiro que está a um passo de subir ao pódio é Hebert Conceição, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Estreante em mundiais, ele se classificou ontem para as quartas de final, ao derrotar o uzbeque Fanat Kakhramonov, em confronto da categoria 75Kg. O próximo duelo de Hebert será nesta quarta-feira (18), contra o italiano Salvatore Cavallaro.

Outro medalhista de prata no Pan de Lima, o meio-pesado Keno “Marley” Machado, pode garantir logo mais, às 13h30, mais uma vaga para o Brasil, nas quartas: o baiano, de apenas 19 anos, vai encarar o cazaque Bekkzad Nurdauletov, no duelo pelas oitavas, na categoria 81kg.

O Mundial de Boxe, em Ecaterimburgo, na Rússia, reúne cerca de 450 atletas, de 87 países, entre eles, potências na modalidade como Cuba, Estados Unidos, Índia, Cazaquistão e Rússia. O torneio não é classificatório para a Olimpíada de Tóquio, ano que vem, no Japão, mas serve como avaliação do nível dos atletas brasileiros que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. O Mundial de Boxe termina no domingo (22).