Curumim em casa? Inscrições abertas para 1ª Corrida Infantil Sinepe-AM

As inscrições custam R$ 55 e a competição acontece no dia 28 de setembro, às 16h, na Fundação Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

As inscrições para a 1ª Corrida Infantil Sinepe-AM estão em ritmo acelerado e encerram nesta sexta-feira (20). Os pais e responsáveis podem realizar a inscrição de crianças, com idade de 2 a 12 anos, no site https://www.ticketagora.com.br/ ou na sede do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), que fica na rua Belo Horizonte n° 19, Edifício The Place Business, Sala 1308, no Adrianópolis, zona Centro-Sul.

As inscrições custam R$ 55 e a competição acontece no dia 28 de setembro, às 16h, na Fundação Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. Para incentivar ainda mais a participação das escolas no evento, o Sinepe-AM irá premiar com uma TV de 32 polegadas a instituição ou grupo de corrida com maior número de inscritos.

Segundo a presidente do sindicato, Elaine Saldanha, além da corrida, a criançada contará com uma programação que inclui várias atividades, brincadeiras e música. “O objetivo da Corrida Infantil Sinepe-AM é incentivar a prática do esporte, que possui papel importante no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social de crianças, além de ajudar a prevenir doenças”, destaca.

A corrida será disputada de acordo com a idade dos competidores: as crianças de 2, 3 e 4 anos irão correr 50 metros; as de 5 e 6 anos será 100 metros; as de 7 e 8 anos será 150 metros; as de 9 e 10 anos será 200 metros; e as de 11 e 12 anos irão correr 300 metros. Os pequenos de até cinco anos só poderão participar se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os 500 atletas inscritos receberão o kit do evento nos dias 23, 24 e 25 de setembro no horário de 8h às 17h, no Instituto Denizard Rivail, localizado na avenida Torquato Tapajós, 5238, no Bairro da Paz, zona Centro-Oeste. Será necessária a apresentação da confirmação de inscrição, além do documento original e cópia, que confirma a condição de pai, mãe ou responsável do menor. O kit inclui uma sacochila, a camisa oficial do evento, o número de peito, uma squezee e uma viseira.

*Com informações da assessoria