Seis medalhas para o Amazonas no Open Internacional de jiu-Jitsu

Foram três medalhas de ouro e três medalhas de bronze. | Foto: Divulgação

Atletas amazonenses de jiu-jitsu conquistaram seis medalhas durante o Open Internacional da modalidade, realizado em São Paulo, entre os dias 14 e 15 de setembro. Foram três medalhas de ouro e três medalhas de bronze.

As participantes contaram com o apoio a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) para participar do evento. Elas retornaram a Manaus na madrugada desta quarta-feira (18/09), exibindo com orgulho as suas medalhas.

Lívia Siqueira, Polyanna Souza, Lilmara Ariana, Waleska Castro, Jessica Guerreiro, Ana Queiroz, Nathaly Barbosa, Beatriz Schramm fazem parte da academia GF Team Norte Fight, e Elisangela Medeiros é atleta do clube Carlos Holanda.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Pollyana, Lívia e Lilmara, que competiram entre atletas faixa azul. Já Elisângela e Jéssica, também faixas azuis, e Waleska, atleta faixa roxa, garantiram a prata.

Um dos destaques da competição, Lívia Siqueira é praticante da modalidade desde os 9 anos de idade e hoje, aos 17, já tem no currículo várias conquistas como campeã amazonense, mundial e pan-americana.

Diante de mais um ouro na carreira, ela lembra que não foi fácil. “Eu estava um pouco desanimada com o esporte, mas retornei aos treinos e me senti mais segura. Na competição, fiz três lutas duríssimas. Agradeço à Sejel pelo apoio e pela oportunidade de representar as mulheres do Amazonas”.

Quem estava coordenando a equipe e ainda encontrou tempo para participar da competição foi a atleta master Waleska Castro. No auge de seus 42 anos e praticando o esporte há quatro anos, ela falou da satisfação de poder competir o Open. “Estou muito feliz com a medalha de bronze. Finalizei a primeira adversária e por uma falta de atenção, perdi a segunda luta. Mas estou sempre na ativa para mostrar a força da mulher amazonense”.

Ainda segundo a atleta, atualmente a academia onde treina atende cerca de cem jovens. Ela destacou a importância social do esporte, ao possibilitar que os praticantes trilhem rumos profissionais promissores e bem-sucedidos e o papel fundamental da Sejel nesse processo.

O secretário de Esportes, Caio André de Oliveira, parabenizou as meninas pelo resultado. “É nosso dever e também uma exigência do nosso governador, Wilson Lima, atender a todos e essas meninas estiveram comigo para pedir esse apoio. Parabenizo-as pela conquista e por representar tão bem o nosso estado”, finalizou.