Amazonenses irão disputar Copa das Federações de Beach Tennis

Manaus - O beach tennis (tênis de praia) amazonense será representado por Angelo Marcus, 42, e Erick Rodrigues, 40, na Copa das Federações de Beach Tennis, a ser realizada entre os dias (3) a (6) de outubro, em Florianópolis, Santa Catarina. Os atletas contam com apoio da Prefeitura de Manaus.

Primeiros no ranking amazonense pela modalidade, os atletas enfrentarão adversários de outros Estados em busca das primeiras colocações. A dupla Angelo e Erick já participou de importantes circuitos e agora irão competir pela categoria b da Copa das Federações.

“A expectativa está muito grande até pelo tamanho do evento que vamos participar que são todas as federações do Brasil. Começamos o treinamento desde o início do ano. Ganhamos duas etapas do campeonato amazonense e agora a preparação está intensiva para fazer bonito e representar o Amazonas”, afirmou Marcus.

A dupla pratica beach tennis há quatro anos e, de acordo com Erick, o entrosamento está sendo aprimorado para esta copa. “Esse torneio é muito forte e contra adversários bem preparados. Eu e o Angelo estamos buscando treinar cada vez mais para aprimorar os detalhes e conquistar essa medalha para Manaus”, contou.

Apoio aos atletas amazonenses é destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “Acabamos de lançar o Bolsa Atleta, que em breve terá edital lançado. E apoiar atletas para que representem nosso Estado em grandes competições são diretrizes que seguimos e são determinadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou.

