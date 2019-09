Vila Olímpica recebe Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo

Manaus- Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), a Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam), vai realizar no próximo sábado, (21), o Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-18. O evento acontece a partir das 8h, na pista de atletismo da Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.



As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no dia do evento. As provas acontecem no masculino e feminino, nas categorias Metros Rasos, Metros com Barreiras, Salto em Distância, Lançamento de Disco, Lançamento de Dardo, Salto em Altura, Salto Triplo, Arremesso de Peso e Lançamento de Martelo.

Os participantes que conquistarem os três primeiros lugares em cada categoria irão receber medalhas ao fim das provas. Estima-se a participação de cerca de 120 atletas na competição.

O Amazonas tem um importante histórico de bons resultados no atletismo ao longo dos anos, e esse tipo de evento é importante para manter essa tradição do esporte no estado, conforme destacou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira. “É bom ver que a modalidade está sendo movimentada no estado, e nós podendo oferecer a estrutura da pista de atletismo da Vila Olímpica”.

Para a presidente da Fedaeam, Marleide Borges, a competição é uma grande oportunidade para aqueles que amam correr em um ambiente adequado. “Convido a todos para participar e prestigiar a competição, que já é um sucesso em várias edições. Esperamos um grande um grande número de atletas”.

*Com informações da assessoria