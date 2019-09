Lateral-direito Igor renova por mais dois anos com o Manaus FC

Lateral-direito foi titular do clube na última temporada | Foto: Lucas Silva

Acabou a novela. Enfim, o Manaus Futebol Clube garantiu a renovação de Igor, um dos pilares da equipe na campanha que culminou no acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, após o vice-campeonato da Série D - com a derrota para o Brusque (SC) na finalíssima, em 2019.

O clube amazonense anunciou a renovação do jogador na tarde da última quinta-feira (19). O novo vínculo do lateral com o Esmeraldino tem validade de dois anos, garantindo o atleta até a temporada de 2021.

“Estou muito feliz com a renovação, graças a Deus as duas partes entraram em comum acordo. Espero mais uma vez poder ajudar o Manaus no ano que vem e seguir fazendo história no futebol amazonense. Vai ser uma temporada cheia de desafios e vamos trabalhar forte para dar alegria ao nosso torcedor”, disse o lateral.

Igor tem 26 anos e desembarcou em 2019 para jogar com a camisa do Gavião. Neste ano, o atleta realizou 26 partidas pelo Manaus FC, tendo marcado dois gols pelos clube, ambos na Série D do Campeonato Brasileiro.

“O Igor é um jogador que nos ajudou muito neste ano e, por isso, segue conosco para 2020. Temos certeza de que a disputa pela posição na próxima temporada vai ser bem interessante entre ele e o Edvan, e quem ganha com isso é o Manaus”, avaliou o vice-presidente esmeraldino, Giovanni Silva.

O camisa 2 é o 15º jogador confirmado para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, o lateral-direito Edvan, os zagueiros Thiago Spice e Patrick Borges, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.

“Com a permanência do Igor, chegamos ao 12º jogador do elenco que esteve conosco neste ano a renovar com o clube para 2020. Estamos mantendo nossa proposta de manter uma boa base para a temporada seguinte, é o que tem dado certo desde que fundamos o Manaus”, finalizou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.