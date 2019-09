Tite inclui Gabigol entre os convocados para amistosos da seleção

O técnico da seleção brasileira anunciou na manhã desta sexta-feira, (20), a lista de 23 convocados para a próxima rodada de amistosos contra Senegal e Nigéria, que serão disputados nos dias (10) e (13) de outubro em Singapura, na Ásia. Entre as principais novidades está a inclusão do goleiro Santos (Athletico-PR), que foi campeão da Copa do Brasil na quarta-feira (18) e terá sua primeira chance com a camisa da seleção. Também foram chamados pela primeira vez para o elenco canarinho o meia Matheus Henrique (Grêmio), e o lateral Renan Lodi (Atlético de Madrid).



Tite também confirmou as expectativas e convocou o Gabriel Barbosa , o Gabigol, que vive ótima fase com 30 gols marcados nesta temporada. Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, Gabigol teve apenas uma oportunidade na seleção de Tite, quando o treinador estreou no comando da seleção, nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Outro jogador rubro-negro convocado é o zagueiro Rodrigo Caio.

Confira abaixo a lista de convocados:

GOLEIROS : Éderson (Manchester City), Santos (Athletico-PR), Weverton (Palmeiras);

LATERAIS-DIREITOS: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus);

LATERAIS-ESQUERDOS: Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid);

ZAGUEIROS: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (Flamengo), Thiago Silva (PSG);

MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Matheus Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique);

ATACANTES: Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ (Flamengo), Gabriel Jesus (Machester City), Neymar Júnior (PSG), Richarlison (Everton).

O Brasil entra em campo contra o Senegal no dia 10 de outubro, às 9h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Singapura. O segundo jogo, contra a Nigéria, será no mesmo estádio, no dia 13 de outubro, às 9h.