Amazonense Maria Taba é bronze no Troféu Brasil de Judô 2019

Manaus- A amazonense Maria Taba conquistou mais uma medalha para sua coleção. Desta vez foi o bronze no Campeonato Brasileiro Interclubes - Troféu Brasil de Judô 2019. Encerrado no último sábado (21), o evento reuniu 396 judocas de todo o Brasil em dois dias de disputas no ginásio do Cruzeiro, em Brasília.



Segundo a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a competição consagrou clubes tradicionais do judô nacional e abriu portas para novas agremiações. Ao final, judocas de 17 times subiram ao pódio do Troféu Brasil, principal competição interclubes da modalidade no País.

Maria Taba, que em Manaus foi atleta do Centro Juvenil Dom Bosco e da Shiai Judô Team, atualmente representa a equipe Minas Tênis de Clube (Belo Horizonte) e a Marinha do Brasil, onde ocupa o posto de terceiro sargento. A amazonense de 20 anos competiu no Sênior Feminino Meio Leve (- 52 kg), que teve a participação de oito atletas de alto nível técnico.

A medalha de ouro foi com Larissa Cincinato Pimenta (Pinheiros-SP), atleta oriunda da luta olímpica e que hoje é uma das jóias da seleção brasileira de judô. A prata ficou com Yasmim Lima (Instituto Reação-RJ) e os dois bronzes com Maria Taba (Minas Tênis Clube-MG) e Tawany Gianelo da Silva (Judô Praia Grande-SP).

Rumo ao Mundial

Em sua nova fase em Minas Gerais, Maria Taba experimenta um excelente momento na carreira. Os treinamentos numa das melhores equipes do País resultou nas conquistas do Meeting, da Taça Brasil de Juniores e também do Brasileiro Sub-21. Este ano ela também foi bronze na Thuringia Cup, na cidade de Bad Blankenburg, na Alemanha.



“Estou treinando bem forte aqui no Minas. Este ano tive um bom desempenho até agora, com ótimos resultados na categoria Sub-21. Agora é continuar trabalhando forte para o Mundial, que acontece em Marrakech, no Marrocos, no mês de outubro”, disse a atleta de Manaus.

*Com informações da assessoria