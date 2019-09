Mulher de dirigente do Botafogo ganha sorteio de carro no Engenhão

A ganhadora do prêmio "Sua Torcida Vale um Carro Zero", organizado pela CBF, juntamente com uma marca de carros, no jogo entre Botafogo e São Paulo, no Estádio Nilton Santos, na manhã do último sábado, não estava presente no local, como manda o regulamento. A sorteada é esposa do sócio-benemérito Edson Alves Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro. As informações são do portal "FogãoNET".

Edson e seu pai, ambos sócios do clube, receberam na catraca um cupom. Porém, um deles levou os dados de Ana Rita V, que estava ausente. O caso não foi visto com bons olhos pela torcida botafoguense, que pede uma retratação nas redes sociais. Pessoas próximas afirmam que a vencedora não pretende ficar com o carro, e o prêmio deve mudar de dono, assim que a CBF tomar conhecimento do caso.

O dirigente definiu o ocorrido como uma "situação desagradável", no entanto, preferiu não se manisfestar oficialmente sobre o caso no momento.