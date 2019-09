Corrida de rua Forest Runner reúne mais de mil atletas

Manaus- Com a participação de 1,5 mil inscritos, a segunda edição da Corrida Forest Runner

foi um sucesso e movimentou as ruas do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, na manhã de domingo (22). O evento, que contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), foi organizado pela Xpress Consultoria e teve a largada em frente ao Sumaúma Park Shopping.

A corrida contou com dois percursos, de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino. Nos 5 Km masculino, o vencedor foi o corredor Leandro Silva; seguido por Willdeberg Claudino e Jean de Souza, que ficaram nas segundas e terceiras colocações, respectivamente.

Já entre as mulheres, Roselvys Del Valle ficou em primeiro e subiu ao pódio acompanhada pela vice-campeã Jessica Natalia, e por Ciranilde Santos, que conquistou a terceira posição.

Nos 10 Km masculino, Juarez Rosa foi o grande campeão, seguido de Pedro Fontes, em segundo lugar e, por fim, Dioniso Cosme em terceiro. No feminino, a vitória ficou com Marcia da Silva, e o segundo e terceiro lugares, com Thais Porfirio e Juliana Castro, respectivamente.

O organizador do evento, Vander Araújo, agradece pelo apoio recebido para a organização do evento e pela presença de todos os participantes. Ele ressaltou ainda que, além de promover a prática esportiva, outro objetivo da corrida é o incentivo à preservação do meio ambiente.

“Agradeço à Sejel pelo apoio de sempre, a todos os patrocinadores, amigos e atletas que contribuíram para a realização de mais uma Forest Runner. Esta edição foi um sucesso, e esperamos poder realizar mais vezes a corrida com o mesmo objetivo”, disse.

*Com informações da assessoria