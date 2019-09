Manaus FC anuncia mais uma contratação para 2020

O atleta disputou a última edição da Série D do Brasileiro pela Patrocinense-MG | Foto: Divulgação

O Manaus Futebol Clube segue se movimentando para a temporada de 2020, onde o clube irá ter sua primeira experiencia no Campeonato Brasileiro da Série C, após o acesso inédito na Série D, com o vice obtido contra o Brusque (SC).

O mais novo contratado foi o volante Gilson Alves, 29 anos. O atleta disputou a última edição da Série D do Brasileiro pela Patrocinense-MG. O contrato do jogador com o clube é válido por uma temporada.

- Estou muito feliz em ter a oportunidade de vestir a camisa do Manaus em 2020. A expectativa é a melhor possível, temos quatro competições que serão muito difíceis, e com certeza vamos em busca de cumprir todas as metas, todos os objetivos que o clube vai traçar para a próxima temporada. Meu acerto foi rápido, me apresentaram o projeto para o ano que vem e eu aceitei prontamente - disse o jogador.

- Com o acerto sacramentado, já temos definido nossos volantes para a próxima temporada - declarou Giovanni, vice-presidente do clube

Gilson é o 16º jogador confirmado para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Edvan e Igor Carvalho, os zagueiros Thiago Spice e Patrick Borges, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.