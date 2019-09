Após abandonar Manaus FC, Hamilton é dispensado pelo Brusque (SC)

Atacante foi um dos destaques do Manaus FC na histórica campanha pela Série D | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Acabou o sonho. Logo após ter sido o vice-artilheiro da Série B, pelo Manaus Futebol Clube (FC), o atacante Hamilton optou por deixar o clube, em que era ídolo para se aventurar no futebol de Santa Catarina. Pouco mais de um mês de sua contratação, o atleta foi dispensado e se encontra desempregado.

Pela equipe do Brusque, o jogador realizou cinco partidas pela Copa Santa Catarina, tendo feito 1 gol pela equipe campeã da Série D de 2019. O atacante foi perdendo espaço no clube, chegando até mesmo a ser substituído no intervalo em uma das partidas.

O atacante foi titular em todas as partidas que atuou pelo clube catarinense, sem nunca se firmar no clube, tendo dificuldades de adaptação. Assim, clube e jogador entenderam que a saída atleta seria a decisão mais apropriada no momento.

Outro atleta que foi liberado é o volante Maycon, que atuará no São Luiz (RS). Em nota oficial, o clube agradeceu aos atletas pela dedicação e profissionalismo enquanto jogadores do Brusque e os deseja sorte na sequência de suas carreiras.

Um dos motivos que resultou na dispensa do atacante foi o fato de uma contratação do clube catarinense, o atacante Moisés, de 22 anos, que é o artilheiro da Série B do Catarinense pelo Concórdia. Ele joga na mesma posição de Hamilton e assinou contrato por empréstimo até o final da Copa Santa Catarina com a equipe do Brusque (SC).