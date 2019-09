Competição terá duas horas de natação sem parar em Manaus

Manaus- Com duas horas de natação sem intervalo, a segunda edição do “Revezamento Aquático” acontece neste domingo (29), a partir das 9h, na Companhia Athletica do Studio 5 (Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim).

A prova está com inscrições abertas para nadadores a partir de 15 anos de idade. Para se inscrever, os interessados devem ir a uma das unidades da academia em Manaus, Studio 5 e Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis). O valor da inscrição é R$ 50 (por pessoa), com direito a kit com camiseta oficial do evento e touca. Todos ganharão medalha.

A prova tem categoria única, mista. Serão formadas seis equipes com 12 atletas e cada equipe deverá ter, no mínimo, três mulheres.

Dada a largada, cada competidor deverá nadar 100 metros por vez (quatro voltas na piscina). Quando todos os 12 alunos estiverem nadados os 100 metros, o primeiro a nadar volta para água e assim a prova segue até completar duas horas de competição.

Aulas

A Natação é uma atividade oferecida somente na unidade Cia Athletica do Studio 5. As aulas são chamadas Flex Time por oferecer aos alunos horário flexível para a prática da modalidade. As sessões de treinamento são individualizadas, elaboradas de acordo com os resultados desejados pelo aluno.

A piscina fica aberta de segunda a sexta-feira das 6h às 13h30, e de 14h30 até 22h. Aos sábados funciona das 9h às 13h, e aos domingos de 8h30 até 12h30. Sempre com professores disponíveis para orientação e elaboração de treinos.

A natação é indicada para quem deseja melhor condicionamento físico, emagrecimento, performance e prevenção. Os grupos musculares trabalhados na modalidade são: braços, pernas, glúteos e tronco.

*Com informações da assessoria