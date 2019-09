Pedalar sobre as águas é a nova opção para os manauaras

Manaus - Você já ouviu falar em hidrobike ou bicicleta aquática ? A modalidade já existe em seis estados brasileiros e em três meses os moradores do Amazonas já contam com a nova opção de lazer e esporte. A prática caiu nas graças dos manauaras que buscam saúde e diversão.

Toda a ideia de aproveitar os rios de água doce do Amazonas foi dos amigos Elter Brito e Carlos Carioca. Da paixão veio a vontade de investir nessa modalidade de esporte e lazer. A bike boats (como também é conhecida) já existe em 42 países. E agora a novidade funciona em Manaus promovendo emoção, adrenalina e saúde em contato com a natureza, sem poluir as águas.

A novidade funciona em Manaus promovendo emoção, adrenalina e saúde em contato com a natureza, sem poluir as águas | Foto: Lucas Silva

“Nós temos um rio muito grande com tanta água e a gente vê que não é tão aproveitado. Nós temos aqui na capital esse ‘estouro’ das corridas dos grupos de bike e é um pouco perigoso por conta do trânsito. Hoje temos o kaiak e o sup, mas precisa de uma certa habilidade. E já para a hidrobike, não. E olhando este rio eu comecei a pesquisar coisas que pudesse ser feito. Nós fizemos uma seleção e chegamos a esta marca da chiliboats que tem prêmios e exporta para vários países. Fizemos o teste, aprovamos e adquirimos”, conta Elter.



A Igara hidrobike consegue atingir diversos públicos. Em três meses de funcionamento na avenida do Turismo, bairro Tarumã, na Praia Dourada, Zona Oeste de Manaus, já atingiu alcançou todos os tipos de pessoas, desde quem possui alguma deficiência, a criança e ao idoso. “Pela performance que o tem, ele consegue atingir até 15 quilômetros por hora. Você consegue se deslocar numa distancia bem maior num tempo menor. Isso viabiliza expedições e passeios distantes”.

Expedição 'pedalando sobre o rio'

Uma aventura de 12 quilômetros com três a quatro horas de percurso do Porto do São Raimundo até a Ponta Negra. É o que promete a expedição da Igara Hidrobike em todas as quartas-feiras.

“A expedição ocorre a noite por conta do sol durante o dia. Nossa expedição é tranquila e segue todas as normas como navegar a 300 metros da margem, iluminação náutica, ter colete, instrutor e ser mapeado por uma pessoa na terra. E realizamos na quarta-feira por causa da faixa liberada na Ponta Negra, o que acaba chamando atenção das pessoas”, enfatiza.

“A sensação é maravilhosa”

A enfermeira Cristiele da Silva, 26, conta que pelada na hidrobike desde que a Igara começou a funcionar na Praia Dourada. “Todos os fins de semana estamos aqui e desde o início estamos com ele. A energia é incrível. Você pode contemplar o Rio Negro e está fazendo uma atividade física ao mesmo tempo, a sensação é maravilhosa. Dá uma paz e uma sensação de tranquilidade. E você sai daqui com as energias renovadas. Uma experiência incrível”.

Gerlane da Silva participou das expedições da Igara Hidrobike | Foto: Lucas Silva

Outra pessoa que também gosta de curtir o rio e praticar um exercício físico ao mesmo tempo é a Gerlane da Silva. A contadora, inclusive, já participou das expedições que a Igara promove e aprovou. “Participei da expedição e gostei muito. É um pouco cansativo, mas a sensação é incrível. Na expedição que participei tomamos banho de chuva e para mim foi maravilhoso, refresca”.



Sobre a Igara

O equipamento da Chiliboats é uma estrutura de alumínio e as boias são de vinil mais reformado e pesa 25 quilos | Foto: Lucas Silva

A Igara Hidrobike, que significa canoa inteiriça, feita de casca de árvore já recebeu em três meses de funcionamento 1 mil pessoas. O valor é R$ 20 por 30 minutos. E funciona aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h30.



O equipamento da Chiliboats é uma estrutura de alumínio e as boias são de vinil mais reformado e pesa 25 quilos. E suporta uma pessoa de até 120 quilos. “É do lazer, da família, da aventura numa expedição do são Raimundo e a questão da saúde que a hidrobike proporciona”, ressalta Carlos.

Serviço

O quê: Igara Hidrobike (Bicicleta aquática sobre o Rio Negro)

Onde: Avenida do Turismo, bairro Taurmã, Praia Dourada, acesso pelo Flutuante Sun Paradise

Quanto: R$ 20 por 30 minutos

Quando: Sábados, domingos e feriados das 10h às 17h30.

Expedição: Toda quarta do Porto do São Raimundo à Ponta Negra

Informações: 99459-6417