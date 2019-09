Amazonense garante medalhas de prata na Copa CBC CBDA de Natação

Manaus (AM) - O nadador amazonense Leonardo Rodrigues Pessoa, de apenas 13 anos, garantiu duas medalhas de prata na Copa CBC CBDA de Natação, realizada no último fim de semana, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A competição teve 169 atletas inscritos, de 16 estados brasileiros e 44 clubes, selecionados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Leonardo, que faz parte da Associação Aquática Amazonas, foi um dos convocados para competir na categoria Infantil (13 anos), garantindo além das medalhas de prata nas provas de 100m e 200m costas, também o 5º lugar na prova de 200m medley.



Orgulhoso com a conquista, o engenheiro e pai do atleta, José Pessoa, 51, comemorou o resultado positivo do filho.“Foram resultados muito expressivos, considerando que o campeonato teve um nível técnico elevado, pois reuniu os melhores da natação nacional. Isso demonstra que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico dele, André Dantas, está no caminho certo”, comentou.

Preparação

José ressaltou ainda a preparação que a modalidade necessita para que sejam alcançados bons resultados, destacando a importância do apoio oferecido pela Sejel aos atletas da natação do Estado.

O diretor do clube em que o atleta treina, Raul Andrade, acompanha a preparação que Leonardo teve para tingir o feito e comentou a conquista. “O Leonardo é um menino muito dedicado, pratica seus treinos seis vezes por semana, faz em média 5 a 6 mil metros por treino e também se prepara na academia de musculação, faz acompanhamento na fisioterapia, detalhes que contribuem para um bom resultado”, disse.

O atleta recebeu apoio do Governo do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria.