Abrigo Moacyr Alves participa do 2º Festival Manauara da Arte-Capoeira

A partir desta quinta-feira (26) até domingo (29, o Abrigo Moacyr Alves por meio de seus capoeiristas, participará do II Festival Manauara da Arte-Capoeira em Manaus. A programação conta com mostra de capoeira nas Unidades do Ponta Negra, Centro, Adrianopólis e Cidade Nova do Colégio Lato Sensu, aula e roda no Abrigo Moacyr Alves às 19h.

No dia 28, às 9h, ocorrerá o batizado infantil na Escola Creche Morada Bebê. Às 19h, no Teatro Bonates (Madalena Arce Daou) acontecerá o batizado e troca de cordas. A entrada do evento será um pacote de fralda geriátrica ou uma lata de leite em pó que serão destinados ao Abrigo Moacyr Alves.

Segundo um dos organizadores do evento e instrutor de capoeira no Abrigo Moacyr Alves, Leonardo Kenedy (Cabano), a capoeira proporciona a socialização e a inclusão social e cultural dos alunos do Abrigo Moacyr Alves com a comunidade e a sociedade de uma maneira em geral.

O Festival contará com a participação de professores de Goiânia, Belém, Boa Vista e Santarém.

As aulas de capoeira no Abrigo Moacyr Alves atendem a crianças a partir de 3 anos e adultos. As aulas acontecem às segundas, de 9h30 às 10h30, de 15h30 às 16h30 e aos sábados, das 10h às 11h30.

*Com informações da assessoria.