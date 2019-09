Fajardo: 'Se é para o bem de todos, digo que fico', sobre Manaus FC

O treinador conquistou o acesso inédito e histórico para o estado na última temporada | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube garantiu mais um de seus pilares para a temporada de 2020. O mais recente a fechar com a equipe foi o treinador Wellington Fajardo, que levou a equipe ao acesso inédito ao Campeonato Brasileiro da Série C, após o vice-campeonato da Série D, perdendo a final da competição para o Brusque (SC).

Foram semanas de negociações, com o técnico cobrando melhorias em setores do clube, além da saudade de casa ter feito o treinador balançar. O Manaus sempre teve prioridade a manutenção do treinador e anunciou o acordo nas redes sociais.

"Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico", assim Fajardo anunciou a sua renovação para a próxima temporada, sem a duração do vínculo e nem valores revelados.

Pelo Manaus FC, o treinador conquistou o amazonense e foi vice-campeão da Série D. Na última temporada, foram 32 partidas, 19 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, garantindo uma das melhores temporadas da história do time.

Atletas

A diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Edvan e Igor Carvalho, os zagueiros Thiago Spice e Patrick Borges, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Gilson, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto e Diogo Dolem, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.