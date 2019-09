Bairro Coroado, na Zona Leste, receberá torneio de futebol de rua

Manaus- Popular nos bairros da cidade, o futebol de rua terá uma competição da modalidade realizada pela Prefeitura de Manaus , neste domingo (30), das 8h às 19h, na avenida Beira Mar, próximo à escola GM 3 Josué Cláudio de Souza, bairro Coroado, zona Leste. O evento visa reviver a atividade e promover a socialização e recreação entre crianças e adolescentes.

As disputas do futebol de rua serão divididas entre os naipes masculino, com idade de 10 a 15 anos, e feminino, de 12 a 14 anos. Os vencedores serão premiados com medalhas para os três primeiros colocados e troféu para os campeões.

O evento esportivo contará, ainda, com atividades de tênis de mesa, queimada, vôlei e pula-pula e buscará revelar novos talentos para a modalidade, como afirma o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

“A Prefeitura de Manaus, na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, tem atuado em várias frentes na política esportiva da cidade. Não só bolsas de incentivo ou apoio para competições fora do Estado, mas também com eventos dentro dos bairros de Manaus. Promovendo o esporte e o lazer para crianças, jovens e adolescentes”, ressaltou o secretário.

