Open de Jiu-Jitsu pretende reunir mais de mil atletas em Manaus

Com a expectativa de reunir mais mil atletas de todo o país, o Manaus International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship acontece neste sábado (28) e domingo (29) a partir das 8h na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com entrada franca, o Open terá disputas que vão de Juvenil a Master, nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta, nos naipes masculino e feminino. A competição conta com uma pontuação que será válida para o Ranking da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM).



Um dos objetivos do Manaus Open é garantir que os atletas possam elevar o rendimento no tatame. Além do Amazonas, estarão presentes atletas de estados como Pará, São Paulo, Roraima e Rondônia.



Os atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° em suas categorias poderão se inscrever nas disputas de Absoluto, que terão categorias Juvenil: faixa azul e roxa; Leve, Galo; e Pesado, de Médio a Pesadíssimo. Os participantes inscritos receberão a camisa do campeonato e será cobrado 1 quilo de alimento não perecível para doação.



A atleta faixa marrom, que já conquistou o titulo no GI ano passado, Jenny Viegas Chaves, 21, falou da expectativa para a competição. “Meu objetivo é aprender, melhorar minhas técnicas e esse ano tentar o meu bicampeonato. Tenho treinado bastante no intuito de aperfeiçoar tudo o que já pratiquei nesta competição”, comentou.



O grupo campeão irá receber um troféu ao fim da competição, e os atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° receberão medalha onde deverão ser retiradas no pódio do evento.

