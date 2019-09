Brasil vence Porto Rico e conquista bronze na Copa America de Basquete

A seleção brasileira passeou em quadra contra as porto-riquenhas, donas da casa, na decisão pela terceiro lugar da Copa América de Basquete Feminino. Com ampla vantagem – 95 a 66 – a equipe brasileira, comandada pelo técnico José Neto, conquistou o bronze, e deixou para trás o fantasma da eliminação, para as próprias porto-riquenhas, há dois anos, na última edição do torneio. Desde 2013 o Brasil não ficava entre os três primeiros colocados na Copa América.

As oito seleções mais bem colocadas na Copa América vão disputar Pré-Olímpico das Américas em novembro. A Federação Internacional de Basquete (FIBA) anunciou neste domingo (29) que Canadá e Argentina vão sediar as competições. As chaves ficaram assim: Grupo A (Argentina, Brasil, Colômbia e Estados Unidos) joga na Argentina; e Grupo B (Cuba, Porto Rico, República Dominicana e Canadá) disputa no Canadá. As duas melhores seleções de cada grupo seguem para o Pré-Olímpico Mundial, em fevereiro de 2020, do qual sairão dez seleções rumo à Olimpíada de Tóquio 2020.

Jogo

Depois de perderem a semifinal para o Canadá no sábado (28), a as brasileiras mostraram determinação no embate de hoje (29) contra as donas da casa. A partida até começou equilibrada, com Brasil e Porto Rico se revezando na frente do placar, mas a partir do segundo período só deu Brasil. Destaque da partida foi a pivô Damiris Dantas, que anotou 28 pontos, nove rebotes, e oito assistências.