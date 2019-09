Muay Thai: arte marcial tailandesa cresce em Manaus

Manaus - Originada na Tailândia, a arte marcial conhecida como Muay Thai tem ganhado espaço no gosto dos amazonenses em grandes academias e centros de treinamento na capital. E, quando se trata do esporte no Amazonas, o ex-atleta e agora treinador amazonense Cosme Júnior é uma das referências no assunto. Há seis anos, ele treina atletas de alto nível na capital.

Técnica, treinamento e muito foco são algumas das principais formas do treinamento de Cosme, um dos principais mentores da atleta de Artes Marciais Mistas, conhecida como MMA, Ketlen Vieira. O treinador Cosme, que coleciona títulos na modalidade, tem o Centro de Treinamento na Academia 4Fitness Club, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O espaço é conhecido por formar campeões na modalidade, possuindo uma equipe com 90% de bom rendimento em eventos esportivos.

Praticando o esporte há 19 anos, Cosme nasceu em Manaus e morou no Estado de Minas Gerais, onde iniciou a sua formação no esporte e conquistou títulos como vice-campeonato Mineiro, Campeonato da Copa de Montes Claros e Campeão Open Muay Thai.

Após essa trajetória como atleta, Cosme, que possui graduação preta (quando o atleta é habilitado para dar aulas) no esporte, retornou para Manaus e conquistou espaço como treinador. “Eu agradeço o Amazonas por me receber tão bem. Tenho o prazer em formar campeões nos rings, que também são na vida”, comenta.

“Minha vida se resume a muay thai. Quando comecei a treinar, meu professor tinha acabado de voltar da academia na Tailândia. Com a prática, virei professor e fui investindo na luta, agora são 19 anos nessa trajetória”, destaca Cosme

Sempre procurando aperfeiçoamento na modalidade, o treinador já realizou viagens em 2017 para a Tailândia - país de origem do esporte e em 2019 para Holanda, país nativo da modalidade Kickboxing, semelhante ao Muay Thai. Ambas as viagens tiveram objetivo de adquirir o aperfeiçoamento das técnicas ao esporte.

No cenário amazonense, o Muay Thai conta com o apoio da Federação Amazonense de Muay Thai (Fmam), que realiza há mais de 30 anos o Campeonato Amazonense de Muay Thai. Cosme destaca que Manaus é uma cidade que possui vários atletas em potencial. “Aqui na cidade, temos uma evolução muito boa do esporte em si. Os treinadores buscam conhecimento sempre e os atletas são de ponta para disputar grandes campeonatos.

O treinador também destaca que apesar da evolução, a modalidade ainda apresenta algumas dificuldades, como a falta de verbas para custos de atletas representantes do Estado. “É muito difícil custear passagem ida-volta, alimentação e hospedagem, nessa questão ainda temos muita dificuldade”, explica.

16 lutas sem derrotas

Lucas Bezerra é um dos principais atletas de Muay Thai no Amazonas | Foto: Leonardo Mota

Um dos principais atletas de alta performance do time do Cosme é Lucas Bezerra, de 21 anos. Com 16 lutas e nenhuma derrota, Lucas iniciou a carreira aos 18 anos e atualmente tem dedicação total ao esporte.



Apesar de pouco tempo, Lucas coleciona títulos como Octgon Figthts dois, no Meio da Selva 13 e principalmente o título de Campeão Amazonense conquistado em 2018, que para Lucas tem um peso importante. “Foi a primeira vez que lutei no campeonato e conquistei o título”, ressalta Lucas.

A paixão pelo esporte começou desde pequeno, mas, em especial no Muay Thai, iniciou a partir de um convite de amigos. “Meus amigos me chamaram para treinar na academia perto da minha casa e lá conheci o professor Felipe, que treina com o Cosme e então foi quando tive minha primeira luta. Até hoje são 16 lutas e nenhuma derrota”, comenta.

O motivo de conquistar tantos campeonatos está na rotina de Lucas aliado ao potencial e talento e aos treinos difíceis. “Treino todos os dias de segunda a sábado, e em época de campeonato a rotina é maior - em complemento eu faço musculação. Minha altura é pequena e treino muito com pessoas grandes, então isso faz com os treinos sejam bem difíceis”, revela.

O esporte passou fazer parte da vida de Lucas, apesar das dificuldades. “Eu larguei meu emprego hoje eu me dedico somente para o esporte. O que é bem difícil, pois é você por você, mas tive apoio da família e dos amigos e neste ano voltei a lutar”.

Os planos de Lucas são bem extensos e inclui o MMA. “Em pouco tempo eu penso em migrar para o MMA, sendo a minha base o Muay Thai e aperfeiçoamento do jiu-jitsu.

Atletas de alto rendimento

Lucas possui planos de migrar para o MMA. | Foto: Leonardo Mota

Aviação e Muay Thai, o que ambos têm em comum? A história de um dos atletas de alto rendimento de Cosme envolve tem as duas profissões em comum: piloto da aeronáutica e lutador profissional de muay thai. A história de Ítalo Bezerra também não tinha como objetivo principal ser um atleta profissional.



Mas conciliar o esporte com viagens a trabalho não impede que Ítalo tenha dedicação necessária ao muay thai, especialmente pelas lutas, sua paixão desde pequeno. “Sempre gostei de luta, mas nunca levei como algo profissional, era meu hobby. E em março de 2019, comecei a treinar com o time profissional e acabei gostando mais do esporte e me dedicar mais”, destaca.

A rotina de Ítalo quando não está realizando viagens a trabalho consiste em trabalho, musculação e treino há seis meses. “Eu acordo às 6h da manhã, vou para o trabalho, cumpro meu horário e em seguida vou para o treino. Realizado um treino intenso e nos finais de semana complemento com musculação e corrida”, conta.

Benefícios do Muay Thai na saúde

Lucas Bezerra e Cosme Junior possuem rotina de treino intensa | Foto: Leonardo Mota

Com um período em que esporte foi a escolha no meio das celebridades nacionais e internacionais, as aulas de muay thai tiveram um crescimento na sua popularização, tanto no público masculino quanto no feminino. Apesar disso, é uma modalidade tailandesa milenar que tem foco em golpes e combate em pé com contato pleno ao parceiro.



A busca pela prática do esporte nas academias também ocorre devido a diversos benefícios do esporte na saúde. “Quem prática esporte possui mais aptidão física, coordenação motora, segurança pessoal e também melhoras físicas como redução de celulite”, destaca o treinador, enfatizando que “eleva a autoestima, queima cerca de 600 a 900 calorias em um treino, melhor a força e agilidade, exercita a coordenação motora, promove o ganho de massa muscular, flexibilidade, músculos mais definidos e menos gorduras”.

Todos esses benefícios podem ser conferidos nos treinos agitados e Muay Thai, complementados pelo foco e determinação dos treinos de Cosme.

Entenda o Muay Thai como esporte profissional

Apesar de ser um esporte para homens e mulheres e suas técnicas serem benéficas para a saúde e não apresentar violência aos seus praticantes. O muay thai em lutas profissionais requer muito preparo e regras a serem seguidas.

A luta exige competidores honestos a seus adversários. As lutas de muay thai possuem cinco rounds (tempos) com duração de três minutos, e se a luta for paralisada não é contada como tempo, mas durante os cinco rounds, existe um tempo para os atletas descansarem. As lutas possuem juízes, árbitro e um responsável máximo pela supervisão do confronto.

A luta ocorre dentro de um espaço protegido, semelhante ao do MMA e os seus competidores utilizam luvas como um dos equipamentos principais da luta. As competições obedecem às regras de peso, vestimenta como tamanho e cor e proteção em algumas partes do corpo dos atletas.

Os lutadores devem seguir o Manual Médico do Conselho Mundial de Muai Thai e apresentarem algumas características como: peso minimo de 45 kg e idade minima de 15 anos.

A vitória do lutador envolve diversas formas, podendo ocorrer um KO - quando um lutador é derrubado e não capaz de continuar a luta em dez segundos. E seguidos por demais regras técnicas para que seja decidido a vitória da luta.

Assim como todos os esportes, a modalidade tem suas permissões e atitudes não permitidas, principalmente relacionadas a agressões propositais como morder, cuspir ou atingir o adversário com uma cabeçada, utilização de palavrões. A utilização de drogas é estritamente proibida, o que pode resultar na desclassificação do atleta.